Tanya Burr lascia YouTube: relax a Miami con bikini da urlo

di Redazione 08/05/2016

La star di YouTube Tanya Burr ha deciso di accantonare per un po' la celebre piattaforma di contenuti multimediali per godersi un periodo di sano relax a Miami. I paparazzi, puntuali, l'hanno immortalata Tanya, donna di Norwich dal fisico giunonico, ha iniziato a farsi conoscere nel 2009, postando su YouTube moltissimi video che la ritraevano in pose diverse. Subito ha iniziato ad incassare lodi, soprattutto dai maschietti che amano le donne formose. Effettivamente, dalle foto apparse nelle ultime ore on line, non si può certo dire che la Burr sia un 'grissino'. Alla faccia delle modelle anoressiche. Tanya è la prova che le ragazze possono diventare famose e seguitissime sui social anche se non sono magrissime. La 26enne è apparsa felice a Miami, dove si è recata assieme ad alcuni amici. La star di YouTube è stata immortalata con un bikini striminzito che ha messo in mostra il suo fisico da urlo. Altre foto mostrano Tanya con un paio di occhiali da sole glamour che coprono tutto il suo viso. Tempo di rilassamento per una giovane e procace ragazza che in poco tempo ha ottenuto ben 3,4 milioni di follower su YouTube: un vero record. YouTube è diventato una miniera d'oro per Tanya Burr, 26enne inglese e formosa che ha usato le curve per ottenere follower e fare business. Grazie ad accordi pubblicitari legati ai suoi canali web, la prosperosa inglese ha incassato e incassa milioni di sterline. Somme considerevoli di denaro per una ragazza che non ha neanche 30 anni. Da quando è diventata una star di YouTube, la Burr ha iniziato a condurre una vita agiata, piena di lusso. Recentemente ha acquistato una casa principesca a Londra, dotata di ogni comfort, che vale 2 milioni di sterline. Potere del web. Tanya ha voluto trasformare YouTube (dove vende anche prodotti come libri) in un'occasione di business e, a quanto pare, ci è riuscita molto bene.

