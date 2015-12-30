Home Cronaca Roma, rumeno violenta figlia e nipote per anni: arrestato

Roma, rumeno violenta figlia e nipote per anni: arrestato

di Redazione 30/12/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Una storia agghiacciante che viene da Roma. Una ragazzina, oggi 16enne, è stata violentata per anni dal padre, un rumeno 44enne. Quest'ultimo avrebbe violentato anche la nipote La vicenda inquietante è stata scoperta dai carabinieri dopo numerosi accertamenti partiti lo scorso 22 settembre, quando la 16enne era scappata da casa e i genitori si recarono dai carabinieri per denunciare la scomparsa. Il rumeno orco e la moglie dissero ai carabinieri che la figlia era fuggita probabilmente col fidanzatino. In verità la minorenne si era allontanata dalla sua abitazione perché stanca dei continui abusi sessuali che doveva subire dal padre. Ai carabinieri della stazione di Tor Bella Monaca la 16enne ha confessato che il padre aveva iniziato a violentarla ovunque, anche in auto, dal 2013. Lo stesso faceva con la cugina, una coetanea. Insomma, il rumeno violentava figlia e nipote. Una condotta raccapricciante che va punita severamente. Difficilmente le ragazzine dimenticheranno gli abusi. I militari, dopo aver ricevuto la confessione della ragazzina rumena, hanno iniziato ad indagare, scoprendo che il 44enne abusava veramente della figlia e della nipote. Una storia triste. Ora l'energumeno rumeno è nel carcere romano di Regina Coeli con l'accusa di violenza sessuale aggravata e continuata. Ha vissuto anni infernali la 16enne che, quando dormiva o usciva col padre tremava perché sapeva che, prima o poi, quell'uomo avrebbe abusato di lei. Lo stesso timore ha provato la cugina. Un episodio simile è avvenuto anche a Vimercate (Monza Brianza), dove un operaio rumeno di 45 anni è finito in carcere per aver violentato la figlia 14enne per un paio d'anni. Erano stati alcuni vicini, in tal caso, a convincere la madre della vittima degli abusi a sporgere denuncia, dopo aver constatato che le attenzioni del rumeno nei confronti della figlia erano morbose. Alla fine, la donna si è recata dai militari ed ha raccontato tutto.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp