Roma, somala incinta violentata da due romeni: "Aiuto, non voglio"
di Redazione
27/06/2016
"Era consenziente, noi non abbiamo violentato nessuno".I militari non hanno creduto agli immigrati in quanto avevano visto con i loro occhi che la donna si dimenava con tutta la sua forza per sottrarsi dalle grinfie dei due balordi. Momenti terribili quelli passati dalla somala incinta a Roma, che difficilmente dimenticherà presto. I due romeni sono indagati per violenza sessuale. E poi dicono che la barbarie vive solo in determinati Paesi in certe organizzazioni terroristiche come l'Isis. No, crudeli e spietati come i miliziani del sedicente Stato Islamico sono anche insospettabili soggetti come i romeni che hanno violentato la somala a Roma. Anzi, dobbiamo precisare che per l'Isis non possono essere stuprate le donne incinte: ecco perché alle schiave vengono somministrate continuamente pillole anticoncezionali. Se una schiava resta incinta non vale più nulla. Il valore di una schiava infatti è dato dalla sua 'stuprabilità'. Un altro femminicidio a Roma, a due passi dalla Stazione Termini, spesso teatro di episodi di violenze. Un'altra donna vittima del cinismo bieco di due uomini, due romeni, che ritengono inferiore, senza alcuna ombra di dubbio, il 'gentil sesso'. E' ora di dire basta a tutto ciò.
