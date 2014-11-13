Roma, Totti ci crede: "Siamo in piena corsa su tutto"

Il capitano dell'AS Roma Francesco Totti ci crede. Nel corso di un'intervista al Corriere dello Sport, il numero 10 della Roma ha detto: "Siamo arrivati alla terza sosta del campionato, siamo secondi in campionato e in Champions, in piena corsa su tutto".

"Il nostro principale avversario è la Juventus, ma dietro ci sono squadre che possono inserirsi nella lotta scudetto", ha aggiunto Totti.

Francesco ha anche ricordato che, durante ogni partita, è necessario andare in campo concentrati anche contro squadre che lottano per la salvezza. Riguardo al battibecco con il ct Garcia, Totti ha sottolineato che tutto è stato chiarito: "Abbiamo lavorato in piena sintonia come sempre".