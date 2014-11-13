Papa Francesco ordina creazione docce per clochard: massimo sostegno ai poveri

Sotto il colonnato della Basilica di San Pietro, a Roma, verranno realizzate diverse docce che serviranno soprattutto ai tanti clochard che vivono nei paraggi.

In particolare, le docce verranno create nei bagni per i pellegrini. L'ordine è stato dato proprio da Papa Francesco su consiglio di Corrado Krajewski, suo elemosiniere. La notizia è stata riportata dal sito Vaticaninsider.

Offrire aiuto e sostegno ai più poveri e ai clochard è un'antica tradizione che Papa Francesco vuole fermamente ribadire in Vaticano. Le basiliche romane, infatti, sono state sempre circondate da poveri e senzatetto in cerca di aiuto.