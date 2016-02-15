Roma, Turista Nudo in Fontana Piazza Navona: Consigliera Naim Posta Video su Facebook

Roma è diventata ormai preda di folli e turisti incivili che si divertono ad imbrattarla e deturparla. Ieri, ad esempio, un'altra persona si è fatta il bagno nella celebre fontana a Piazza Navona

"In diretta da Piazza Navona. Un uomo nudo si sollazza nella fontana dei Quattro Fiumi del Bernini in totale tranquillità sotto gli occhi sbigottiti dei passanti. Esito a chiamare visto che l'ultima volta sono stata tacciata brutalmente dai carabinieri di procurato allarme... costato purtroppo che i controlli dei nostri luoghi di pregio sono pari a zero".

"Ecco l'uomo in tutta la sua nudità che emerge dalle acque altri hooligans assediano i luoghi in preda ai fumi dell'alcol. Ecco perché chiedo i presidi (non fino alle 23.30 come ora) e telecamere sorvegliate".

Ieri un uomo, probabilmente un turista inglese arrivato a Roma per assistere al match di rugby del Sei nazioni, si è tolto improvvisamente tolto tutti i vestiti ed è entrato nella celebre fontana dei Quattro Fiumi, nel centro storico della Capitale. A denunciare l'episodio su Facebook è stata la consigliera del I Municipio, che ha postato sia una foto che un video dell'incivile turista. Le persone che si trovavano a Piazza Navona sono rimaste allibite. L'inglese si è denudato come se nulla fosse. Probabilmente l'uomo era ubriaco. Molte persone, amici del turista, hanno iniziato a ridere e ad applaudire, immortalandolo mentre si faceva il bagno nella fontana. Una maleducazione incredibile, una grande offesa all'Italia. Il post della Naim recita:Dopo qualche minuto, la consigliera pubblica il video, corredato dalle seguenti parole:I monumenti di Roma vengono spesso deturpati dai turisti stranieri. Il più bersagliato è senza dubbio il Colosseo, uno dei simboli della Capitale e dell'Italia. Una coppia di, anni fa, vennero sorpresi a scrivere il loro nome su un pilastro. Usarono una penna per incidere i nomi. I carabinieri, però, li notarono e li denunciarono per deturpamento e imbrattamento su cose di interesse storico e artistico.