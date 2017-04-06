Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Rosa Perrotta: la tronista di Uomini e Donne in un video con Fabrizio Corona

Redazione Avatar

di Redazione

06/04/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

UeD: Rosa Perrotta insieme a Fabrizio Corona: la tronista appare in un video sexy con l'ex re dei paparazzi

Di Rosa Perrotta si parla spesso a Uomini e Donne. La tronista infatti si è fatta notare in più di un'occasione, prima per la sua conoscenza con il corteggiatore Alex, che risalirebbe a prima del trono classico di UeD. Poi per i presunti ritocchini che si sarebbe fatta, anche se ad oggi rimangono solo voci; e ancora per le segnalazioni giunte alla redazione del programma di Maria De Filippi, in merito al fatto che Rosa Perrotta sarebbe ancora sentimentalmente legata al suo ex. Oggi si torna a parlare della tronista di Uomini e Donne per un altro particolare motivo: un video, e fin qui nulla di strano, nel quale appare in compagnia di Fabrizio Corona. L'ex re dei paparazzi, che da mesi si trova in prigione, è infatti lo special guest del video del cantante napoletano Rosarlio Mallardo intitolato 'Via da Te', e nello stesso videoclip è presente anche la Perrotta. Solo in questi giorni è apparso in rete, scatenando i commenti dei rispettivi fan della tronista e di Corona, detenuto nel carcere di San Vittore. E così Rosa Perrotta dimostra di essere all'altezza della collega di trono Desirèe Popper, con alle spalle una partecipazione al Grande Fratello e dell'altra ragazza, Soleil Sorge, apparsa in un altro video decisamente sexy. Insomma questa edizione di Uomini e donne sembra essere davvero 'bollente'....
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Uomini e Donne gossip: Fabio Colloricchio e Nicole, storia finita. Le ragioni

Articolo Successivo

Uomini e Donne news corteggiatrici: chi è l'ex di Fedez, Greta Orsingher

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Le quattro cose che gli uomini trovano più attraenti in una donna

Le quattro cose che gli uomini trovano più attraenti in una donna

28/03/2025

I passatempi preferiti degli italiani

I passatempi preferiti degli italiani

25/11/2020

Estetica maschile: come è cambiata nel corso dei decenni

Estetica maschile: come è cambiata nel corso dei decenni

25/02/2020