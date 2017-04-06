Home Uomini e Donne Rosa Perrotta: la tronista di Uomini e Donne in un video con Fabrizio Corona

Rosa Perrotta: la tronista di Uomini e Donne in un video con Fabrizio Corona

di Redazione 06/04/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

UeD: Rosa Perrotta insieme a Fabrizio Corona: la tronista appare in un video sexy con l'ex re dei paparazzi Di Rosa Perrotta si parla spesso a Uomini e Donne. La tronista infatti si è fatta notare in più di un'occasione, prima per la sua conoscenza con il corteggiatore Alex, che risalirebbe a prima del trono classico di UeD. Poi per i presunti ritocchini che si sarebbe fatta, anche se ad oggi rimangono solo voci; e ancora per le segnalazioni giunte alla redazione del programma di Maria De Filippi, in merito al fatto che Rosa Perrotta sarebbe ancora sentimentalmente legata al suo ex. Oggi si torna a parlare della tronista di Uomini e Donne per un altro particolare motivo: un video, e fin qui nulla di strano, nel quale appare in compagnia di Fabrizio Corona. L'ex re dei paparazzi, che da mesi si trova in prigione, è infatti lo special guest del video del cantante napoletano Rosarlio Mallardo intitolato 'Via da Te', e nello stesso videoclip è presente anche la Perrotta. Solo in questi giorni è apparso in rete, scatenando i commenti dei rispettivi fan della tronista e di Corona, detenuto nel carcere di San Vittore. E così Rosa Perrotta dimostra di essere all'altezza della collega di trono Desirèe Popper, con alle spalle una partecipazione al Grande Fratello e dell'altra ragazza, Soleil Sorge, apparsa in un altro video decisamente sexy. Insomma questa edizione di Uomini e donne sembra essere davvero 'bollente'....

Condividi Facebook Twitter Whatsapp