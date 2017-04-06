Loading...

Uomini e Donne gossip: Fabio Colloricchio e Nicole, storia finita. Le ragioni

06/04/2017

Fine della storia tra Nicole Mazzocato e Fabio Colloricchio, ex UeD. Ecco le cause della rottura

La loro relazione nata nello studio di Uomini e Donne è stata tra le più solide. Tanto che Nicole Mazzocato e Fabio Colloricchio da tempo convivevano e avevano anche conosciuto le rispettive famiglie. Ma purtroppo intorno al 1 di aprile i due ex UeD hanno annunciato la loro separazione: i fan hanno inizialmente pensato ad un pesce d'aprile, dato che le indiscrezioni sono state diffuse il primo giorno del mese di aprile, notoriamente giornata dedicata agli scherzi e alle fake news. Ma invece di smentite sono arrivate conferme: tra Fabio e Nicole la relazione è finita, dopo un anno d'amore. I due hanno confermato che è rottura e così Fabio Colloricchio, 27 anni e la 25enne Nicole  Mazzocato, che si erano innamorati proprio durante la partecipazione a Uomini e Donne, hanno deciso di prendere strade diverse. Non è chiaro al momento quali siano le ragioni della separazione: potrebbe trattarsi di divergenze caratteriali oppure semplicemente la scintilla della passione potrebbe essersi affievolita e spenta. Ma l'insegnante di zumba e la modella, insieme dal giugno 2016 e che sembravano essere solidamente legati, da oggi non stanno più insieme. Ai fan Nicole ha scritto, 'E' andata così' mentre Fabio Colloricchio ha aggiunto: 'non piangere perchè è finita, sorridi perchè è successo. Tutto passa'. L'ex di Uomini e Donne ha poi pubblicato un secondo messaggio sui social network: "Anima libera", segnale del fatto che stia guardando già oltre.
