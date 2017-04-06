Home Uomini e Donne Uomini e Donne news corteggiatrici: chi è l'ex di Fedez, Greta Orsingher

Uomini e Donne news corteggiatrici: chi è l'ex di Fedez, Greta Orsingher

di Redazione 06/04/2017

Si chiama Greta Orsingher ed è a Uomini e Donne come nuova corteggiatrice. Chi è l'ex di Fedez? info, vita privata, biografia e gossip Un nome nuovo per Uomini e Done ma non certo per il mondo dello spettacolo. E' quello di Greta Orsingher, nuova corteggiatrice di UeD, scelta per diventare una delle pretendenti del tronista Marco Cartasegna su Canale 5. Ma questo nome non è proprio una novità: i più attenti infatti l'hanno riconosciuta subito; Greta Orsingher è l'ex di Fedez, ultima fidanzata del raper prima di Chiara Ferragni. Più che un fidanzamento si è trattato di un flirt temporaneo durato il tempo di un'estate, nel corso della quale i due se la sono spassata ad Ibiza. Poi però ad estate conclusa, è terminata anche la loro relazione, ma Greta Orsingher non si è certo lasciata sfuggire l'opportunità di fare carriera nel mondo dello spettacolo ed anche se con il rapper non è scoccata la scintilla, lei non si è persa d'animo. E dopo aver partecipato al programma tv La Scimmia, la vedremo ora a Uomini e Donne nei panni della corteggiatrice. La relazione con Fedez l'avrà aiutata? Certo è che Greta sembra avere tutte le intenzioni di continuare il suo percorso nel mondo dello spettacolo. Riuscirà a fare breccia nel cuore del tronista Marco come ci è riuscita con Fedez? Continuate a seguirci per scoprire tutte le news di Uomini e Donne e della nuova corteggiatrice.

