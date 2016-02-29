Ruby Rubacuori: dalle Spese Folli a una Vita Misera, non Riesce a Pagare Affitto

E' iniziata oggi a Milano, dinanzi al gup Anna Laura Marchiondelli, l'udienza preliminare del caso Ruby ter. Silvio Berlusconi ed altre 30 soggetti potrebbero così essere processati per corruzione in atti giudiziari

"Ruby sta vivendo questa giornata con l'angoscia di un processo, anche mediatico, che riparte per la terza volta e dove lei è ora per giunta imputata; anche se in verità è sempre stata un po' imputata".

Non sono finiti i guai, dunque, per il leader di Forza Italia dopo essere stato assolto per prostituzione minorile e corruzione in atti giudiziari.rischia ancora. Molti si stanno domandando che fine ha fatto la protagonista dello scandalo, l'egiziana, ribattezzata Ruby Rubacuori. Beh, secondo il suo legale è povera e vive alla giornata. Dobbiamo crederci? Eppure Ruby avrebbe intascato, in passato, una somma ingente, tra i 5 e i 7 milioni di euro, investiti in immobili e attività commerciali. Come ha fatto l'egiziana a sperperare tutto quel denaro in così poco tempo? L'avvocato di Ruby ha sottolineato che la sua assistita vive ae non ha un'occupazione. Per questo non riesce a pagare l'affitto di casa. In riferimento all'udienza preliminare di oggi, inoltre, ilha detto:L'ex premier, la giovane e sensuale egiziana, una ventina di ragazze che partecipavano ai festini died altri soggetti potrebbero essere dunque processati per falsa testimonianza e corruzione in atti giudiziari. Ruby quindi se la passa male, non ha neanche il denaro per pagare l'affitto di casa. Ci sembra strano. Da alcuni documenti in possesso del procuratore aggiunto Pietro Forno e dei pm Luca Gaglio e Tiziana Siciliano emerge infatti che alla giovane e prorompente non mancava proprio nulla fino a poco tempo fa. Pare che Ruby abbia speso addiritturain un ristorante siciliano. Non dimentichiamo, inoltre, che ha acquistato un prestigioso ristorante in. Siamo sicuri che ora Ruby Rubacuori conduce una vita misera?