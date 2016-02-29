Usa, Muore nel Primo Giorno di Lavoro: Agente Ashley Guindon Aveva Giurato Venerdì
di Redazione
29/02/2016
Il destino gioca proprio brutti scherzi a molte persone. Chissà perché? Doveva essere un giorno di festa, invece si è trasformato in tragedia. Una poliziotta americana è morta nel suo primo giorno di lavoroLa 28enne Ashley Guindon non aveva ancora, forse, molta esperienza ed è stata uccisa durante un conflitto a fuoco in un appartamento nel quartiere di Lake Ridge, a Woodbridge, città poco distante da Washington. Era il suo primo giorno di lavoro in qualità di ufficiale della Prince William County. La CNN ha rivelato che i colleghi di Ashley sono rimasti feriti durante la sparatoria avvenuta sabato sera. Un triste epilogo per una donna che amava indossare l'uniforme e difendere il prossimo. Gli agenti hanno scoperto nell'appartamento un bimbo di 11 anni e il cadavere di una donna. Paul Ebert, procuratore della Contea, ha affermato dopo il tragico episodio:
"E' un giorno triste per tutti, è un giorno triste per le forze dell'ordine".Ashley aveva prestato giuramento venerdì ed è morta durante il suo primo turno, sabato scorso. Un uomo ha dapprima ucciso la moglie e poi ha fatto fuoco contro gli agenti: la 29enne è morta per le gravi ferite. Sulla pagina Facebook del dipartimento di Polizia della Prince William County è apparso il seguente messaggio:
"E' con profonda tristezza che annunciamo la morte dell'ufficiale Ashley Guindon, uno degli agenti coinvolti nella sparatoria di sabato sera a Lashmere Ct. L'indagine sulla sparatoria è ancora in corso e gli altri due agenti feriti sono in ospedale. I medici li stanno curando. Chiediamo pensieri di tutti e preghiere...".Il dipartimento di Polizia, prima che Ashley iniziasse il suo primo turno, le aveva dato il benvenuto con un messaggio su Twitter:
"Benvenuti gli ufficiali Steven Kendall e Ashley Guindon, che hanno prestato giuramento oggi e inizieranno i loro turni questo weekend".La Guindon aveva conseguito la laurea in Aeronautica presso la Embry-Riddle Aeronautical University e poi un master in Scienze forensi alla George Washington University. Dal 2007 al 2013 era stata caporale dei Marines.
