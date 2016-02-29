Usa, Muore nel Primo Giorno di Lavoro: Agente Ashley Guindon Aveva Giurato Venerdì

Il destino gioca proprio brutti scherzi a molte persone. Chissà perché? Doveva essere un giorno di festa, invece si è trasformato in tragedia. Una poliziotta americana è morta nel suo primo giorno di lavoro

"E' un giorno triste per tutti, è un giorno triste per le forze dell'ordine".

"E' con profonda tristezza che annunciamo la morte dell'ufficiale Ashley Guindon, uno degli agenti coinvolti nella sparatoria di sabato sera a Lashmere Ct. L'indagine sulla sparatoria è ancora in corso e gli altri due agenti feriti sono in ospedale. I medici li stanno curando. Chiediamo pensieri di tutti e preghiere...".

"Benvenuti gli ufficiali Steven Kendall e Ashley Guindon, che hanno prestato giuramento oggi e inizieranno i loro turni questo weekend".

La 28ennenon aveva ancora, forse, molta esperienza ed è stata uccisa durante un conflitto a fuoco in un appartamento nel quartiere di Lake Ridge, a, città poco distante da Washington. Era il suo primo giorno di lavoro in qualità di ufficiale della Prince William County. La CNN ha rivelato che i colleghi di Ashley sono rimasti feriti durante laavvenuta sabato sera. Un triste epilogo per una donna che amava indossare l'uniforme e difendere il prossimo. Gli agenti hanno scoperto nell'appartamento un bimbo di 11 anni e il cadavere di una donna. Paul Ebert, procuratore della Contea, ha affermato dopo il tragico episodio:Ashley aveva prestatovenerdì ed è morta durante il suo primo turno, sabato scorso. Un uomo ha dapprima ucciso la moglie e poi ha fatto fuoco contro gli agenti: la 29enne è morta per le gravi ferite. Sulladel dipartimento di Polizia della Prince William County è apparso il seguente messaggio:Il dipartimento di Polizia, prima che Ashley iniziasse il suo primo turno, le aveva dato il benvenuto con un messaggio suLa Guindon aveva conseguito lapresso la Embry-Riddle Aeronautical University e poi uninalla George Washington University. Dal 2007 al 2013 era stata caporale dei Marines.