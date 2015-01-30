"Sabatomania", Jovanotti regala ai fan istant-album: 30 remix di "Sabato"

Jovanotti ha fatto un'altra bella sorpresa ai suoi fan: il prossimo 2 febbraio uscirà l’instant-album "Sabatomania", un'opera decisamente instantanea, non programmata minimamente da Lorenzo.

"Sabatomania" è una raccolta di 30 remix di "Sabato" tra i 300 ed oltre pubblicati sul web da artisti e dj producer. Insomma, si tratta di un disco che ripropone 30 volte la stessa traccia ma in diverse 'salse'. A curare la tracklist ci ha pensato Pierpaolo Peroni.

Il 'padre' di "Sabatomania" è ovviamente Jovanotti. La cover, invece, è stata realizzata dal celebre tatuatore di Milano Massimo Gurnari, che ha rivisitato un'immagine di scena della clip di "Sabato".