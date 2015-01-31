Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Disoccupazione italiana diminuisce: Spagna nazione con più disoccupati

Redazione Avatar

di Redazione

31/01/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Una buona notizia sul fronte dell'occupazione. Secondo dati Eurostat, la disoccupazione è calata molto in Italia a dicembre, in maniera maggiore rispetto a tutta l'Ue.

La disoccupazione giovanile è quella calata maggiormente, dal 43% al 42%. La nazione europea in cui vi sono più disoccupati è la Spagna (23,7%). Un calo della disoccupazione italiana del genere non si registrava da agosto 2012.

Disoccupazione in calo anche nell'Ue: si è passati a 9,9% dal 10% di novembre. Risultati che non possono non confortarci.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Ohio cerca droghe letali per esecuzioni capitali: sospeso calendario pene capitali

Articolo Successivo

"Sabatomania", Jovanotti regala ai fan istant-album: 30 remix di "Sabato"

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

17/11/2025

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

18/08/2025

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

26/05/2025