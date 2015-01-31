Disoccupazione italiana diminuisce: Spagna nazione con più disoccupati

Una buona notizia sul fronte dell'occupazione. Secondo dati Eurostat, la disoccupazione è calata molto in Italia a dicembre, in maniera maggiore rispetto a tutta l'Ue.

La disoccupazione giovanile è quella calata maggiormente, dal 43% al 42%. La nazione europea in cui vi sono più disoccupati è la Spagna (23,7%). Un calo della disoccupazione italiana del genere non si registrava da agosto 2012.

Disoccupazione in calo anche nell'Ue: si è passati a 9,9% dal 10% di novembre. Risultati che non possono non confortarci.