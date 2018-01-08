Home Home Sabrina Ghio dopo Uomini e Donne trova l'amore?

Sabrina Ghio dopo Uomini e Donne trova l'amore?

di Redazione 08/01/2018

L'esperienza di Sabrina Ghio a Uomini e Donne ha fatto discutere non solo gli appassionati del programma ma anche i fanatici del gossip. Dopo il rifiuto di Nicolò Raniolo, l'ex tronista si è concessa una piccola vacanza a Tulum dove tra l'altro sembra che abbia trovato l'amore. Sabrina Ghio Nicolo Raniolo insieme dopo Uomini e Donne? Sabrina Ghio è stata senza ombra di dubbio una delle protagoniste più discusse della prima fase del Trono Classico di Uomini e Donne. L'ex ballerina di Amici, dopo il matrimonio dal quale è nata la figlia Penny, aveva deciso di rimettersi in gioco alla ricerca dell'amore. Il suo percorso all'interno del programma di Maria De Filippi fin da subito non ha lasciato molte speranze ai fan. Nonostante vari campanelli d'allarme però Sabrina Ghio ha voluto seguire se senti ma ti scegliendo così Nicolò Raniolo, il quale senza mezzi termini l'ha rifiutata. Secondo alcuni rumors provenienti dal mondo del gossip, Sabrina Ghio e Nicolo Raniolo potrebbero aver ripreso a frequentarsi. Il problema dell' ex corteggiatore, dunque, era rappresentato dalle telecamere? Il messaggio di Sabrina Ghio per i fan Subito dopo l'avventura di Sabrina Ghio Uomini e Donne i fan hanno cominciato a chiedersi quali fossero i progetti futuri dell'ex tronista. Nel corso di queste ultime settimane, infatti, abbiamo avuto modo di vedere la Ghio molto impegnata sul fronte lavoro. La stessa ex corteggiatrice in un messaggio per Ivan aveva spiegato di aver seguito il suo cuore un'altra scelta di Uomini e Donne, affermando che è meglio essere coerenti con se stessi piuttosto che cercare un fidanzato ad ogni costo. Nel suo messaggio in fine, ringraziamenti fatti Maria De Filippi, ha voluto specificare che il suo principale interesse adesso era rappresentato dalla cura della figlia e non solo dalla ricerca di un nuovo compagno. Sabrina Ghio torna da Tulum fidanzata? Come abbiamo avuto modo di notare dal profilo Instagram di Sabrina Ghio, la ex corteggiatrice in occasione del Capodanno è partita in compagnia di alcuni amici per Tulum. Ci sono state diverse le foto che l'hanno mostrata in costume rilassata in spiaggia, come se non certo qual modo la parentesi di Uomini e Donne fosse definitivamente archiviata... Secondo il gossip però pare che sia io sia tornata fidanzata dalle sue vacanze, ma non solo... Il presunto nuovo fidanzato avrebbe trascorso le vacanze con lei, sarà vero?

