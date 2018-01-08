Home Uomini e Donne Valentina Dallari troppo magra? La dichiarazione choc: "Soffro di problemi alimentari"

di Redazione 08/01/2018

Negli ultimi giorni il mondo di Uomini e Donne è stato scosso da una notizia molto forte, lex tronista Valentina Dallari ha ammesso che la sua eccessiva magrezza non è frutto della propria costituzione. In in questi anni si erano sempre chiesti come mai Valentina Dallari fossi troppo magra, ecco la verità taciuta resa nota attraverso una dichiarazione shock: "Soffro di problemi alimentari" Valentina Dallari è successo nel mondo della musica Dopo il suo percorso a Uomini e Donne, la storia è finita con l'ex corteggiatore Andrea Melchiorre e il breve periodo da modella... Valentina Dallari aveva trovato la sua strada lavorativa nel mondo della musica, diventando così una DJ molto quotata. Questo le aveva permesso di nascondersi parzialmente dal mondo del gossip, anche se l'ingresso di Andrea Melchiorre a Temptation Island aveva fatto riaccendere i riflettori sulla ex tronista Valentina Dallari. Quanto detto ha fatto sì che cantassero nelle varie foto su Instagram una eccessiva magrezza della Dallari, al punto che i fan hanno deciso di lasciare diversi commenti nei quali veniva chiesto cosa si celasse dietro la sua forma fisica. La dichiarazione shock però è arrivato soltanto nel corso delle ultime ore. "Non è giusto che io debba essere sempre perfetta, dichiara Valentina Dallari. Non è giusto che io non posso avere un momento di debolezza". Gossip Valentina Dallari: "Soffro di problemi alimentari" La notizia riguardante i problemi alimentari di Valentina Dallari letteralmente sconvolto il mondo di Uomini e Donne. Differentemente da chi pensava che l'ex tronista vivesse in un mondo incantato, la rivelazione dei suoi problemi alimentari è stata vissuta quasi come uno shock. In occasione di un'intervista rilasciata a Fanpage, Valentina Dallari ha dichiarato: "Sono in terapia psicologica da diverso tempo e mi sto godendo gli ultimi giorni insieme alla mia famiglia prima di entrare in una struttura specializzata dove si prenderanno cura di me. Si, soffro di disturbi alimentari e sto cercando di risolverli attraverso una cura che la mia famiglia il mio fidanzato hanno fortemente sostenuto".

