Per salvargli la mano, la cuciono nell'addome!

di Redazione 04/09/2015

E' successo a Houston, Stati Uniti, Frank Reyes un uomo di 87 anni, cambiava la ruota di un'auto, operazione che gli è costata cara visto che proprio per questo ha riportato forti ustioni a seguito delle quali ha dovuto sottoporsi ad una serie di interventi chirurgici, in uno di questi la mano gli è stata letteralmente cucita all'interno dell'addome. L'obbiettivo dell'operazione era salvare la pelle della mano così come ha spiegato Antony Echo, chirurgo dell'ospedale Metodista di Houston. Le ferite di Reyes impedivano un trapianto di pelle ecco il perché della stramba operazione "Queste due superfici si attaccano e nel giro di alcune settimane i vasi sanguigni si collegano, ciò ci permetterà di dividere la pelle restante nell'addome e trasferirla alla mano" ha dichiarato il dottor Echo. L'operazione è comunque andata a buon fine, la mano è stata separata dall'addome e l'uomo ha già riacquistato una certa mobilità. Gli interventi di questo tipo ci lasciano sempre con un po' di stupore eppure non è certamente il primo. In questo stesso paese i medici salvarono la mano ad un uomo impiantandola nel suo piede mentre in Cina nel 2013 un naso fu cucito sulla fronte di un paziente. Attendiamo di vedere quali altre strambe operazioni ci riserveranno questi medici.

