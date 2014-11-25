Loading...

Ologrammi in 3D soppianteranno ecografie: metodo in fase beta

25/11/2014

Le classiche ecografie hanno i giorni contanti visto che, a breve, verranno soppiantate dagli ologrammi in 3D.

Il metodo, attualmente in fase beta, permetterà di osservare il mondo in modo differente. La ricerca è stata portata avanti su 8 pazienti dall'equipe di scienziati dello Schneider Children’s Medical Center di Petach Tikva, in Israele.

Grazie all'esame olografico i medici hanno potuto scrutare immagini in 3D mediante i sistemi ad ultrasuoni cardiaci e l’interventistica a raggi X firmata Philips.

L'avveniristica sperimentazione porterà una 'ventata' di novità nel mondo dell'ecografia. E' poco ma è sicuro.

