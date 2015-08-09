Home Salute Campania: allerta rotavirus, Santobono rischia collasso

di Redazione 09/08/2015

Emergenza gastroenterite da rotavirus in Campania. Il Santobono di Napoli rischia di 'ingolfarsi' per via degli innumerevoli ricoveri Negli ultimi giorni, in Campania, sono stati ricoverati molti bimbi a causa della gastroenterite da rotavirus. Il numero dei ricoveri aumenta non solo per il rotavirus ma anche per il fatto che la maggior parte dei pediatri è in ferie; dunque le famiglie portano i piccoli subito al pronto soccorso. Il Santobono rischia ora il collasso: ogni giorno ci sono circa 400 accessi, più del Cardarelli. La maggior parte dei bimbi accolti è stata reidratata e dimessa. Il rotavirus, lo ricordiamo, può causare convulsioni. In Campania è allarme.

