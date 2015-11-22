Sanità: Usa, Giappone e Grecia Spendono di Più. Italia Undicesima

"La ragione di costi cosi elevati sarebbe da attribuire al complesso sistema sanitario americano, non avendo un sistema unico ma molto frammentato, risultano assicurati e dunque possono ricevere cure mediche l'88,5% della popolazione".

Gli Usa, il Giappone e la Grecia. L'Italia occupa l'11esima posizione. Il dato è contenuto nel dossierstilato dall'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico). Usa, Grecia e Giappone, nel 2013, hanno speso ben, pari al 20% della spesa mondiale. Negli Stati Uniti la spesa sanitaria di ogni cittadino, in un anno, è di quasi 9.000 dollari. Perché si spende così tanto negli Usa per farmaci e cure? Ecco la risposta di, responsabile della divisione sanitaria dell'OCSE:Inogni cittadino spende per cure e medicinali, ogni anno, 721 dollari; in, invece, 752 dollari. E in Italia? 572 dollari. Ecco perché il Belpaese occupa solo l'11esima posizione della classifica. Una spesa del genere, per l'OCSE, non permette di risolvere tutti i problemi di salute. L'Organizzazione ha sottolineato, altresì, che. Insomma, molti italiani rinunciano a curarsi per ragioni economiche.