Ballarò: Serata in Panineria Fatale, Padre e Figlia Ricoverati. Sospetta Intossicazione

"La bambina ha 12 anni è si trova ricoverata in astanteria. Le condizioni iniziali erano molto serie. Aveva tutti i sintomi dell'intossicazione alimentare e anche una vistosa orticaria. E' stata accompagnata dai genitori. Adesso è stata trattata e le sue condizioni sono migliorate. Quello che preoccupa in questo momento è il padre che sta molto male ed è ricoverato al Policlinico. Hanno mangiato diverse cose a Ballarò in una panineria. Prima si pensava ad un intossicazione da tonno, ma poi è stato verificato che il pesce era in scatola. Adesso stiamo facendo tutte le analisi per verificare cosa abbia fatto male alle piccola e al padre".

Trascorrere una serata in unapuò costare caro. Lo sanno bene un uomo e la figlia di 12 anni che, dopo aver mangiato dei, in Sicilia, hanno accusato malori e sono stati portati in ospedale. Secondo le prime informazioni,. Poliziotti e personale dell'Asp si sono subito recati presso la panineria, ubicata in via Porta di Castro, per i primi accertamenti., direttore sanitario dell'ospedale dei Bambini, ha affermato:Qualche giorno fa sempre in, una signora di 78 anni ha perso la vita dopo aver consumato verdura acquistata per strada.