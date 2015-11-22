Loading...

Blog Uomini e Donne

Ballarò: Serata in Panineria Fatale, Padre e Figlia Ricoverati. Sospetta Intossicazione

Redazione Avatar

di Redazione

22/11/2015

Trascorrere una serata in una panineria può costare caro. Lo sanno bene un uomo e la figlia di 12 anni che, dopo aver mangiato dei panini a Ballarò, in Sicilia, hanno accusato malori e sono stati portati in ospedale.   Secondo le prime informazioni, la piccola è stata subito all'ospedale dei Bambini di Palermo per una grave intossicazione. Poliziotti e personale dell'Asp si sono subito recati presso la panineria, ubicata in via Porta di Castro, per i primi accertamenti. Giorgio Trizzino, direttore sanitario dell'ospedale dei Bambini, ha affermato:
"La bambina ha 12 anni è si trova ricoverata in astanteria. Le condizioni iniziali erano molto serie. Aveva tutti i sintomi dell'intossicazione alimentare e anche una vistosa orticaria. E' stata accompagnata dai genitori. Adesso è stata trattata e le sue condizioni sono migliorate. Quello che preoccupa in questo momento è il padre che sta molto male ed è ricoverato al Policlinico. Hanno mangiato diverse cose a Ballarò in una panineria. Prima si pensava ad un intossicazione da tonno, ma poi è stato verificato che il pesce era in scatola. Adesso stiamo facendo tutte le analisi per verificare cosa abbia fatto male alle piccola e al padre".
Qualche giorno fa sempre in Sicilia, una signora di 78 anni ha perso la vita dopo aver consumato verdura acquistata per strada.
Redazione

Redazione

