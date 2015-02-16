Sanremo, boom ascolti: Carlo Conti gongola e vertici Rai soddisfatti

Carlo Conti si può ritenere soddisfatto. Ha condotto nel migliore dei modi la 65edizione del Festival di Sanremo. La famosa kermesse canora, dopo tanti anno, ha fatto registrare picchi elevati di ascolti.

I ricavi pubblicitari dell'ultima edizione del Festival di Sanremo sono stati nettamente superiori rispetto a quanto stimato. Ciò non può non soddisfare i vertici Rai che, a questo punto, vorrebbero che Conti conducesse anche la 66esima edizione del Festival.

Intervenendo sul tema degli ascolti, il direttore del Tg1 Giancarlo Leone ha detto: "Siamo tornati ai livelli dell'era pre-digitale e quasi pre-satellitare".