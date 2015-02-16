Molinette, medico simula caduta e ottiene mega risarcimento: arrestato
di Redazione
16/02/2015
Pensava di fare il furbo un medico 56enne di origini iraniane ma, dopo indagini approfondite, è stato smascherato ed arrestato. L'uomo secondo le prime indiscrezioni, aveva simulato una caduta mentre era in servizio all'ospedale Molinette di Torino, riuscendo ad ottenere un risarcimento superiore a un milione di euro e un'indennità mensile di 5.000 euro da Inps e Inail.
Per ottenere il cospicuo risarcimento, il medico truffaldino ha fatto credere di aver perso parzialmente la sensibilità a un braccio e agli arti inferiori, nonché la perdita della vista a un occhio. I carabinieri, alla fine, hanno sbugiardato l'uomo, scoprendo che era in grado perfettamente di svolgere le normali attività quotidiane come guidare l'auto e trasportare pesi.
