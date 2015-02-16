Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Molinette, medico simula caduta e ottiene mega risarcimento: arrestato

Redazione Avatar

di Redazione

16/02/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Pensava di fare il furbo un medico 56enne di origini iraniane ma, dopo indagini approfondite, è stato smascherato ed arrestato. L'uomo secondo le prime indiscrezioni, aveva simulato una caduta mentre era in servizio all'ospedale Molinette di Torino, riuscendo ad ottenere un risarcimento superiore a un milione di euro e un'indennità mensile di 5.000 euro da Inps e Inail.

Per ottenere il cospicuo risarcimento, il medico truffaldino ha fatto credere di aver perso parzialmente la sensibilità a un braccio e agli arti inferiori, nonché la perdita della vista a un occhio. I carabinieri, alla fine, hanno sbugiardato l'uomo, scoprendo che era in grado perfettamente di svolgere le normali attività quotidiane come guidare l'auto e trasportare pesi.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Aquaholism: bere troppa acqua fa male, rischio patologie cardiovascolari e morte

Articolo Successivo

Sanremo, boom ascolti: Carlo Conti gongola e vertici Rai soddisfatti

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari

Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari

30/08/2016

Come Comportarsi In Caso Di Terremoto?

Come Comportarsi In Caso Di Terremoto?

25/08/2016

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

24/08/2016