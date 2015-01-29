Loading...

Caduta dei capelli: staminali per risolvere problema, pelata addio

29/01/2015

Molte persone al mondo soffrono di calvizie, problema che spesso fa vivere male, compromettendo le relazioni con partner e amici. In futuro, forse, la perdita di capelli sarà solo un lontano ricordo, visto che un team di studiosi americani ha trovato il modo per contrastarla.

In sostanza, gli scienziati del Sanford- Burnham Medical Research Institute di Orlando hanno fatto nascere nuovi capelli su diversi topi mediante le cellule staminali, ovvero le 'cellule bambine'. Certo, la sperimentazione è stata condotta sui roditori ma fa sperare tutti coloro che hanno perso o iniziano a perdere i capelli.

