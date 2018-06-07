Home Home Temptation Island 2018 coppie, l'edizione vip ci sarà?

di Redazione 07/06/2018

Uomini e Donne è appena finito e la redazione di Maria De Filippi è già a lavoro da tempo per la nuova edizione del reality che mette a dura prova i sentimenti. Temptation Island coppie coming soon, ma l'edizione vip ci sarà? Temptation Island 2018 anticipazioni Come abbiamo accennato all'inizio del nostro articolo, lo staff di Maria De Filippi è già a lavoro per la nuova edizione di Temptation Island 2018. Il reality che mette a dura prova i sentimenti, come ogni anno, dovrebbe andare in onda nel mese di luglio anche se al momento non vi sono alcun tipo di anticipazioni sulle coppie che hanno deciso di partecipare allo show. Gli occhi sono puntati su Mariano Catanzato e la sua Cicci, la corteggiatrice Valentina, oltre che su Nilufar e Giordano Mazzocchi. Le due coppie sono state già inserite nel cast? Nilufar e Giordano a Temptation Island? Secondo alcuni rumors, nel cast di Temptation Island 2018, potremmo trovare una coppia di Uomini e Donne. Chi segue attentamente il reality sa che ogni anno vengono selezionate alcune coppie estranee al mondo dello spettacolo, una di queste invece arriva dal mondo di Uomini e Donne. Lo scorso anni abbiamo avuto modo di vedere Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo, il prossimo luglio invece Nilufar e Giordano a Temptation Island? In attesa di conferme da parte della redazione, tutti si chiedono: Temptation Island vip si farà? Temptation Island vip 2018 Maria De Filippi, a quanto pare, ha deciso di assecondare le richieste dei suoi fan aprendo il cantiere di Temptation Island vip 2018. La versione tradizionale sarà condotto da Filippo Bisciglia, mentre l'edizione vip dovrebbe essere affidata a Simona Ventura. Temptation Island vip 2018 dovrebbe andare in onda il prossimo settembre, ma al momento non vi è nessuna anticipazione che riguarda le possibili coppie, anche se i riflettori sono puntati proprio su Cecilia Rodrigue e Ignazio Moser, oltre che Matteo Gentili e Alessia Prete... Voi chi vorreste invece a Temptation Island vip 2018?

