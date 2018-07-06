Home Gossip Sara Affi Fella Instagram, Luigi Mastroianni replica: Solo chiacchiere?

di Redazione 06/07/2018

Continua a colpi di dichiarazioni la telenovella di Sara e Luigi. I due ragazzi continuano a lanciarsi accuse attraverso i social. Dopo l'attacco di Sara Affi Fella Instagram, ecco che Luigi Mastroianni replica: Solo chiacchiere Sara Affi Fella di nuovo fidanzata? Le dichiarazioni lanciate da Lidia Vella in occasione di un'intervista rilasciata a Radio Radio, in un certo qual modo, è riuscita a scatenare l'inferno. L'ex gieffina ha spiegato come, secondo lei, osservando il profilo di Sara Affi Fella Instagram e quello di Nicola Panico, è possibile pensare che i due effettivamente non si siano mai lasciati. Il pensiero di Lidia Vella potrebbe esser stato alimentato dal fatto che Luigi Mastroianni a Uomini e Donne Magazine ha dichiarato che a Sara non sarebbe mai realmente importato di lui o Lorenzo Riccardi. Non a caso, la bufera tra Luigi e Sara continua sui social. Luigi Mastroianni: "Signori si nasce" Come abbiamo annunciato all'inizio del nostro articolo, le vicende private riguardanti Luigi e Sara si sono spostate sui social network. I due ragazzi hanno iniziato una vera e propria battaglia su Instagram a colpi di post e IG Stories. Qualche giorno fa lo stesso Luigi Mastroianni ha raccontato il suo punto di vista sulla storia tra lui e Sara Affi Fella, spiegando come abbia avuto molta pazienza, aggiungendo come commento: "Signori si nasce". Ad oggi però sul Sara Affi Fella Instagram ecco che arriva un nuovo attacco. "Luigi ha giocato sporco" Dopo l'intervista rilasciata da Luigi Mastroianni, l'ex tronista su profilo ufficiale Sara Affi Fella Instagram ha raccontato quella che è la sua verità: "Luigi ha giocato sporco. Il giorno prima che uscisse la sua intervista ci eravamo sentiti e mi ha detto di aver rilasciato alcune dichiarazioni sulla nostra rottura, ma che non mi avrebbero screditato". Luigi Mastroianni non ci sta e le fa sapere che quanto detto comunque sono solo chiacchiere: "Alle chiacchiere delle interviste, ci sono i fatti che tutti hanno avuto modo di notare. Purtroppo le farse non le so fare e tanto meno portarle avanti".

