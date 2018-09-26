Home Home Temptation Island Vip, Nilufar Addati lasciata da Giordano Mazzocchi?

Temptation Island Vip, Nilufar Addati lasciata da Giordano Mazzocchi?

di Redazione 26/09/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Temptation Island Vip si infiamma sempre di più. L'attenzione mediatica proclama: Nilufar lasciata da Giordano Mazzocchi? Il reality che mette a dura prova i sentimenti sta avendo dei risvolti davvero incredibili. Ecco cosa sta succedendo. Nilufar Addati e Nicolò Ferrari "Lui è molto più compatibile con me", la frase detta da Nilufar Addati non sarebbe stata gradita da Giordano Mazzocchi. L'ex corteggiatore di Uomini e Donne ha avuto l'impressione di vivere una fase prolungata dello show dove ha conosciuto la fidanzata. La gelosia la fa da padrone, ma proprio lui alla domanda "Sei innamorato di lei?" aveva risposto "Ni"... Adesso come mai tanta indignazione dietro la vicinanza di Nilufar Addati e Nicolò Ferrari? Mazzocchi, inoltre, afferma di esser stato sempre dalla parte della fidanzata, dimostrandole il bene voluto rimanendo accanto a lei nonostante la frequentazione. Temptation Island Vip anticipazioni Fin dopo la fine del programma le attenzioni sono concentrate su Temptation Island Vip anticipazioni, perché? La risposta a questa domanda è davvero molto semplice: Nilufar Addali lasciata da Giordano Mazzocchi? Si tratta di una coppia composta da due ragazzi di giovane età, forse troppo piccoli per capire cos'è l'amore? Ad ogni modo la situazione è sfuggita di mano a Nilufar, l'ex tronista ha trovato conforto e sfogo con Francesco Chiofalo e Nicolò Ferrari. Il rivale di Giordano Mazzocchi sembra esser pronto a passare all'attacco per conquistare l'Addati? Terzo falò Il prossimo martedì, in occasione di una nuova puntata di Temptation Island Vip, avremo modo di vedere il terzo falò... Protagonisti indiscussi Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi. Proprio il ragazzo ha chiesto il confronto immediato. Secondo alcune indiscrezioni sembrerebbe che la coppia abbia lasciato il programma da separati. I fan sperano che si trattino di fake news, dato che la coppia è riuscita a superare diversi momenti difficili. Peccato però che al momento l'ira dei social si è scaraventata contro l'ex corteggiatore Nicolò Ferrari. Cosa succederà dunque al terzo falò?

Condividi Facebook Twitter Whatsapp