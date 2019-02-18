Sara Affi Fella in Sicilia per amore, chi è il nuovo fidanzato?
di Redazione
18/02/2019
Novità nella vita sentimentale di Sara Affi Fella ex tronista di Uomini e Donne, che a quanto pare sarebbe ancora in Sicilia per amore, ma chi è il nuovo fidanzato dell'ex influencer?
Sara Affi Fella in SiciliaDopo lo scandalo dell'unfollow che ha colpito Sara Affi Fella, l'ex tronista sta cercando di ricostruire la sua quotidianità lontana dai riflettori. Il punto di partenza a quanto pare per la ragazza napoletana è sempre rappresentato dall'amore. Chiusa la storia con Vittorio Parigini e il 'tira e molla' con Nicola Panico è tempo per una nuova relazione per l'ex di Uomini e Donne? In questi giorni Sara Affi Fella si troverebbe a Trapani, in Sicilia, dove avrebbe raggiunto il calciatore Francesco Fedato che da qualche tempo gioca nella squadra della città. Lo scoop è stato svelato sabato 17 febbraio 2019 sulla pagina Instagram del giornale Spycee, e a quanto pare la vacanza d'amore per l'ex tronista non sarebbe ancora finita.
Addio Nicola Panico?In occasione dell'intervista rilasciata al settimanale di gossip Chi, Sara Affi Fella ha spiegato di aver chiuso ogni rapporto con Nicola Panico e non solo. L'ex corteggiatrice ha dichiarato di esser stata incentivata proprio dal suo ex fidanzato a continuare il percorso fatto sul trono di Uomini e Donne, l'obiettivo era quello di incrementare il lavoro da influencer e sposarsi entro l'anno. L'accordo tra i due però è venuto meno quando Sara Affi Fella ha deciso di lasciarlo per Vittorio Parigini. Dopo qualche giorno Nicola Panico contattato la redazione e lo scandalo divenuto ormai di dominio pubblico. L'ex tronista dopo l'unfollow aveva detto addio a Nicola Panico, ma a quanto pare i due si sono avvicinati per poi separarsi nuovamente dopo le dichiarazioni dell'Affi Fella.
Chi è il nuovo fidanzato di Sara Affi Fella?Dopo un periodo di silenzio Sara Affi Fella è tornata ad essere presente nei suoi canali social. L'ex tronista napoletana da un lato starebbe cercando di vivere una vita normale, ma dall'altro sarebbe pronta a tornare sotto i riflettori riprendendo la sua attività di influencer. Ad ogni modo per la napoletana è tempo d'amore, chi è il nuovo fidanzato di Sara Affi Fella? L'ex influencer ha trascorso la settimana di San Valentino in Sicilia, ovvero a Trapani dove milita Francesco Fedato. La conferma della relazione è arrivata il 18 febbraio 2019 nelle stories pubblicate dai due ragazzi, un selfie scattato probabilmente nello stesso locale e non solo. La foto pubblicata da Sara Affi Fella riporta come commento una F, iniziale del calciatore che si chiama appunto Francesco, un cuore rosso e un quadrifoglio portafortuna per eccellenza. La nuova storia d'amore, che vede l'Affi Fella a fare nuovamente coppia fissa con un calciatore, è il primo passo per il ritorno sulle scene come influencer?
