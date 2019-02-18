Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione: dediche d'amore sui social
di Redazione
18/02/2019
Continua a gonfie vele la relazione tra Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione. Un mese dopo la scelta a Uomini e Donne ecco che arrivano le dediche d'amore sui social della coppia.
Andrea Cerioli la scelta: "Mi piaci un sacco"La scelta di Andrea Cerioli è arrivata in modo inaspettato, l'ex tronista ha deciso infatti di anticipare il momento dato che aveva trovato la sua anima gemella. La stessa Arianna Cirrincione era ormai sicura dei sentimenti di Cerioli tanto da sfidarlo, affermando che ritardare il momento per il tronista sarebbe significato mentire a se stesso e al pubblico. Pochi giorni dopo le affermazioni dell'ex corteggiatrice lo studio viene adibito per la scelta, dove Andrea Cerioli farà la sua dichiarazione. Il tronista ha spiegato alla corteggiatrice di aver capito che lei sapesse già come sarebbero andate le cose aggiungendo: "Credo che la chimica sia qualcosa di inspiegabile, e niente mi piaci un sacco e non vedo l’ora di uscire da qua". Determinante nel percorso di Andrea Ceriorli è stata la conoscenza di Arianna Cirrincione: "Tu dal momento in cui sei scesa hai fatto la differenza,- conclude il tronista- nessuna sarebbe stata te".
Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione dediche socialLa relazione tra Andrea Cerioli e Arianna Cirricione procede molto bene e i due sembrano essere davvero affiatati e innamorati. I due trascorrono insieme ogni attimo della giornata tanto che secondo alcuni fan i due sarebbero già andati a convivere. Il 18 febbraio del 2019 Andrea Cerioli ha deciso di stupire tutti i suoi fan con una dedica d'amore pubblicata su Instagram per la sua attuale fidanzata Arianna Cirrincione. Lo scatto in questione è stato pubblicato come post nella pagina dell'ex tronista e ritrae Andrea Cerioli che si avvicina ad Arianna Cirrincioneper baciarla, mentre lei ad occhi chiusi sorride. Lo scatto è accompagnato dal commento: "È difficile raccontare qualcosa di così intimo. La chimica è inspiegabile". La dedica arriva qualche giorno dopo la foto pubblicata dalla Cirrincione seguita dal commento: "L'amore consiste nell'essere cretini insieme".
