Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione: dediche d'amore sui social

Andrea Cerioli la scelta: "Mi piaci un sacco"

Continua a gonfie vele la relazione tra. Un mese dopo la scelta a Uomini e Donne ecco che arrivano le dediche d'amore sui social della coppia.è arrivata in modo inaspettato, l'ex tronista ha deciso infatti di anticipare il momento dato che aveva trovato la sua anima gemella. La stessaera ormai sicura dei sentimenti di Cerioli tanto da sfidarlo, affermando che ritardare il momento per il tronista sarebbe significato mentire a se stesso e al pubblico. Pochi giorni dopo le affermazioni dell'ex corteggiatrice lo studio viene adibito per la scelta, dove Andrea Cerioli farà la sua dichiarazione. Il tronista ha spiegato alla corteggiatrice di aver capito che lei sapesse già come sarebbero andate le cose aggiungendo: "Credo che la chimica sia qualcosa di inspiegabile, e niente mi piaci un sacco e non vedo l’ora di uscire da qua". Determinante nel percorso diè stata la conoscenza di Arianna Cirrincione: "Tu dal momento in cui sei scesa hai fatto la differenza,- conclude il tronista- nessuna sarebbe stata te".La relazione traprocede molto bene e i due sembrano essere davvero affiatati e innamorati. I due trascorrono insieme ogni attimo della giornata tanto che secondo alcuni fan i due sarebbero già andati a convivere. Ilha deciso di stupire tutti i suoi fan con una dedica d'amore pubblicata super la sua attuale fidanzata Arianna Cirrincione. Lo scatto in questione è stato pubblicato come post nella pagina dell'ex tronista e ritraeche si avvicina ad Arianna Cirrincioneper baciarla, mentre lei ad occhi chiusi sorride. Lo scatto è accompagnato dal commento: "È difficile raccontare qualcosa di così intimo. La chimica è inspiegabile". La dedica arriva qualche giorno dopo la foto pubblicata dalla Cirrincione seguita dal commento: "L'amore consiste nell'essere cretini insieme".