Sabrina Ghio innamorata dopo Uomini e Donne?
di Redazione
15/04/2018
Sabrina Ghio torna alla vita dopo l'esperienza vissuta insieme a Maria De Filippi. Osservando attentamente il profilo dell'ex tronista il mondo del gossip ha lasnciato una news: Sabrina Ghio innamorata dopo Uomini e Donne?
Sabrina Ghio mamma, le vacanze natalizieSabrina Ghio è stata una delle poche troniste a lasciare Uomini e Donne senza un compagno. Purtroppo il corteggiatore scelto non ha rcambiato i sentimenti dell'ex ballerina di Amici. Da quel momento in poi per Sabrina Ghio e tornata alla sua vita di mamma, tra vacanze in giro per l'Italia e l'ultima a Sharm El Sheik. Sembrerebbe infatti che la Ghio stia prediligendo stare affianco alla sua bambina, accantonando l'idea di cercare e trovare un nuovo compagno.... Forse pero qualcosa potrebbe essere cambiata, dato che secondo alcuni rumors sembrerebbe che per l'ex tronista sia arrivato finalmente un nuovo amore, sarà vero?
Sabrina Ghio e Nicolo FabbriSono diversi i fan che in questi mesi hanno sperato che Sabrina Ghio potesse avvicinarsi quanto possibile a Nicolo Fabbri, soprattutto prima che questo iniziasse nuovamente come corteggiatore nel programma di Uomini e Donne. Nel corso di queste ultime ore alcune news di gossip sembrerebbe che l'ex tronista Sabrina Ghio abbia comunque conservato un buon rapporto con i ragazzi che l'hanno corteggiata... Ma se si potesse tornare a parlare di Sabrina Ghio è Nicolo Fabbri in qualità di coppia?
Nuovo amore per Sabrina Ghio?I fan dell'ex tronista Sabrina Ghio da giorni stanno cercando di capire cosa sta succedendo nella vita della donna. Osservando il profilo Istangram è possibile notare come la Sabrina Ghio in queste settimane è partciolarmente impegnata sul fronte lavoro... Ma potrebbe esserci una novità. Sabrina Ghio innamorata? La risposta a questa domanda potrebbe essere positiva, dato che poco più di un ora fa su suo profilo Instagram ha pubblicato un post con scritto: "La faccianfi chi ha passato un week-end meraviglioso"... Ma insieme a chi?
