Sabrina Ghio innamorata dopo Uomini e Donne?

Redazione

di Redazione

15/04/2018

Sabrina Ghio torna alla vita dopo l'esperienza vissuta insieme a Maria De Filippi. Osservando attentamente il profilo dell'ex tronista il mondo del gossip ha lasnciato una news: Sabrina Ghio innamorata dopo Uomini e Donne?

Sabrina Ghio mamma, le vacanze natalizie

Sabrina Ghio è stata una delle poche troniste a lasciare Uomini e Donne senza un compagno. Purtroppo il corteggiatore scelto non ha rcambiato i sentimenti dell'ex ballerina di Amici. Da quel momento in poi per Sabrina Ghio e tornata alla sua vita di mamma, tra vacanze in giro per l'Italia e l'ultima a Sharm El Sheik. Sembrerebbe infatti che la Ghio stia prediligendo stare affianco alla sua bambina, accantonando l'idea di cercare e trovare un nuovo compagno.... Forse pero qualcosa potrebbe essere cambiata, dato che secondo alcuni rumors sembrerebbe che per l'ex tronista sia arrivato finalmente un nuovo amore, sarà vero?

Sabrina Ghio e Nicolo Fabbri

Sono diversi i fan che in questi mesi hanno sperato che Sabrina Ghio potesse avvicinarsi quanto possibile a Nicolo Fabbri, soprattutto prima che questo iniziasse nuovamente come corteggiatore nel programma di Uomini e Donne. Nel corso di queste ultime ore alcune news di gossip sembrerebbe che l'ex tronista Sabrina Ghio abbia comunque conservato un buon rapporto con i ragazzi che l'hanno corteggiata... Ma se si potesse tornare a parlare di Sabrina Ghio è Nicolo Fabbri in qualità di coppia?

Nuovo amore per Sabrina Ghio?

I fan dell'ex tronista Sabrina Ghio da giorni stanno cercando di capire cosa sta succedendo nella vita della donna. Osservando il profilo Istangram è possibile notare come la Sabrina Ghio in queste settimane è partciolarmente impegnata sul fronte lavoro... Ma potrebbe esserci una novità. Sabrina Ghio innamorata? La risposta a questa domanda potrebbe essere positiva, dato che poco più di un ora fa su suo profilo Instagram ha pubblicato un post con scritto: "La faccianfi chi ha passato un week-end meraviglioso"... Ma insieme a chi?
Redazione

