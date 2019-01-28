Sara Affi Fella su Instagram: "Non lo scorderò mai"
28/01/2019
Sara Affi Fella è tornata a curare la sua attività sui social. L'ex influencer ha dichiarato di voler vivere serena e sentirsi libera nell'utilizzo dei social, ma le sue pubblicazioni sembrerebbero non essere poi così 'spensierate'.
Sara Affi Fella torna su InstagramGli ultimi mesi del 2018 sono stati caratterizzati dallo scandalo dell'unfollow di Sara Affi Fella, colpevole di aver mentito alla redazione di Uomini e Donne durante il periodo al trono classico. La ragazza napoletana durante i mesi del programma era ancora fidanzata con il calciatore Nicola Panico, con il quale ha preso parte al reality show Temptation Island nell'estate 2017. La vittima dell'inganno messo in atto, per diventare una nota influencer, è l'attuale tronista di Uomini e Donne Luigi Mastroianni scelto come fidanzato da Sara Affi Fella a maggio del 2018. Mesi dopo, in occasione di un'intervista rilasciata al settimanale chi nel gennaio 2019 ha definito Mastroianni un amore mai nato.
Nicola Panico dopo Sara Affi FellaDopo l'intervista rilasciata da Sara Affi Fella l'attenzione mediatica si è poi concentrata su Nicola Panico. Una persona vicina al calciatore di Venafro ha dichiarato che la coppia dopo l'unfollow sarebbe tornata a frequentarsi, ma l'intervista per Nicola Panico rappresenta una nuova delusione. Sara Affi Fella lo definisce complice della 'bugia' a Uomini e Donne ma non solo. Sarebbe stato proprio Nicola Panico ad incentivare la menzogna. Archiviata questa nuova parentesi, ecco che Sara Affi Fella torna in modo attivo a gestire il suo profilo Instagram. L'ex influencer sta cercando di ricostruire la sua carriera?
Il messaggio su InstagramLe pubblicazione di Sara Affi Fella sul suo profilo raccontano la passata attività da influencer, vissute con nuovi amici e colleghi. Secondo alcuni rumors del gossip sembrerebbe che Sara Affi Fella abbia fatto di tutto per riconquistare la fiducia del pubblico e delle società con cui aveva firmato degli accordi pubblicitari. L'ex influencer dunque è pronta a scendere in campo e riconquistare la scena? La conferma è racchiusa nel seguente messaggio che accompagna una foto su Instagram, scattata sul set di uno shooting: "Il giorno in cui ho scattato questa foto non lo scorderò mai".
