Jane Alexander e Elia Fongaro di nuovo insieme: crisi archiviata?
di Redazione
28/01/2019
Dopo un periodo di burrasca è tornato il sereno tra Jane Alexander e Elia Fongaro che tornano a mostrasi insieme. A quanto pare la coppia avrebbe archiviato la crisi che stavano attraversando da un po' di tempo.
Jane Alexander dopo il Grande Fratello VipIl Grande Fratello Vip è stato animato anche dalla relazione nata tra Jane Alexander e Elia Fongaro. L'attrice ha lasciato il suo fidanzato Gianmarco Amicarelli per seguire il suo sogno d'amore insieme all'ex velino, conosciuto nel reality. In pochi credevano alla loro relazione e il dubbio era stato alimentato da una presunta crisi dettata da un periodo "no" proprio di Elia Fongaro.
Elia Fongaro e il periodo 'no'Elia Fongaro in un post pubblicato su Instagram il 24 gennaio del 2019 ha raccontato ai suoi follower di non vivere un buon momento. La foto è accompagnata dal seguente messaggio: "Ci sono quei giorni in cui non vorresti uscire di casa, vedere nessuno e chiuderti in te stesso". In questi momento per l'ex velino nasce la necessità di allontanarsi dal mondo e anche da Jane Alexander? "Io a volte ho bisogno anche di isolarmi e di stare tra me e me, di riflettere, di ascoltarmi dentro ed elaborare ciò che accade", conclude Fongaro. I fan hanno subito pensato che il velino e l'attrice fossero in crisi, ma ecco qual è la verità.
Jane Alexander e Elia Fongaro di nuovo insiemeIl momento 'no' dell'ex velino di Striscia la Notizia sembra essere ormai un lontano ricordo. Sia Jane Alexander che Elia Fongaro hanno pubblicato una nuova IG stories che li mostra insieme per un dolce buongiorno. La coppia avrebbe superato la presunta crisi e sarebbe tornata alla normalità. I due però non hanno ancora confermato i rumors su una probabile convivenza e non a caso Jane Alexander e Elia Fongaro continuano a vivere il loro amore tra una trasferta di lavoro e l'altra.
