Andrea Damante canta Come mai degli 883, nuova dedica per Giulia De Lellis?
di Redazione
29/01/2019
Già da tempo i fan conoscevano le doti artistiche di Andrea Damante, ma un nuovo video su Instagram le mostra mentre canta Come mai degli 883. La domanda sorge spontanea: si tratta di una nuova dedica per Giulia De Lellis?
Giulia De Lellis e Irama addio crisiGiulia De Lellis e Irama da qualche tempo non si mostravano più sui social. Tutto sembrava procedere normalmente ma l'allarme è scattato nel momento in cui l'artista non ha preso parte al party che è l'influencer ha dato per il suo compleanno. La coppia aveva trascorso il weekend precedente in montagna, dove ha festeggiato durante il giorno del compleanno di Giulia De Lellis. Questo non è servito a non far pensare ad una presunta crisi tra i due, anzi.
Andrea Damante canta Come mai degli 883Il 29 gennaio 2019 è un giorno davvero particolare sia per Giulia De Lellis che per Andrea Damante. L'influencer ha risposto a una domanda fatta dai suoi fan che le chiedevano cosa stesse facendo in quel momento il fidanzato Irama. Il video in questione, caricatore su IG Stories, mostra il cantante vincitore di Amici 2017 rilassato in treno ignaro che Giulia De Lellis stesse girando un video. Nel frattempo Andrea Damante ha ripostato nelle IG Stories un video girato da un amico che lo immortala mentre canta Come mai degli 883. In pochissimo tempo il pensiero è andato a Giulia De Lellis.
La nuova dedica per Giulia De Lellis?L'esibizione di Andrea Damante arriva poco dopo la pubblicazione dell'IG Stories da parte di Giulia De Lellis. Come abbiamo spiegato poc'anzi, il video pubblicato da un amico mostra Andrea Damante mentre canta Come mai degli 883 e il testo del brano fa pensare nell'immediato ha una dedica per Giulia De Lellis. D'altronde una frase in particolare della canzone dice: "Mi sento un po' bambino ma, lo so con te non finirà il sogno di sentirsi dentro a un film".
Articolo Precedente
Rosa Perrotta in dolce attesa di un maschietto: l'annuncio di Pietro Tartaglione
Articolo Successivo
Sara Affi Fella su Instagram: "Non lo scorderò mai"
Redazione