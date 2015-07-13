Loading...

Olivia Jordan è Miss Usa 2015: bionda dell'Oklahoma sbaraglia 50 concorrenti

13/07/2015

Olivia Jordan è Miss Usa 2015. La bionda ragazza ha avuto la meglio sulle concorrenti Miss Texas, ovvero Ylianna Guerra (22 anni), e Miss Rhode Island, Anea Garcia (20 anni). Niente da fare neanche per Miss Nevada (Brittany McGown) e Miss Maryland (Mame Adjei). L'anno scorso ha vinto il prestigioso titolo di Miss Usa la splendida Nia Sanchez. La bellissima Olivia Jordan vive nell'Oklahoma ed è riuscita a farsi incoronare Miss Usa 2015, sbaragliando le 50 concorrenti provenienti da tutti gli Stati Uniti. La 26enne Olivia Jordan è la 63esima Miss Usa. Ad incoronarla è stato Donald Trump, candidato repubblicano alle presidenziali del 2016. Olivia, ora, potrà concorrere anche per il titolo di Miss Universo.
