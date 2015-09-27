Home Cronaca Sconcerto a Collecchio: Maestra Asilo Nido Picchiava Bimbi, Arrestata

di Redazione 27/09/2015

Di questi episodi non vorremmo mai parlare. Insegnanti che picchiano i piccoli alunni. E' successo ancora una volta, in un asilo nido di Collecchio, in provincia di Parma Una donna di 55 anni, maestra dell'asilo nido Salvator Allende di Collecchio è stata arrestata per maltrattamenti. L'insegnante offendeva e dava calci e pugni ai bimbi, tutti di età inferiore ai 3 anni. Le indagini sono partite qualche mese fa, dopo la denuncia sporta da una collega dell'insegnante debosciata. I carabinieri, ricevuta la denuncia, hanno iniziato ad indagare sull'inquietante caso, installando diverse telecamere nell'aula dove la donna svolgeva la sua professione. Ebbene, i filmati non lasciano spazio a dubbi: la 55enne prendeva a calci e pugni i piccoli, offendendoli in continuazione. Grazie a tali video è stata suffragata la condotta aberrante dell'insegnante, che è stata giustamente messa in manette. Ad eseguire l'ordinanza di custodia cautelare in carcere sono stati i carabinieri della compagnia di Salsomaggiore. L'indagine è coordinata dalla Procura di Parma. I cittadini di Collecchio, così come il sindaco sono rimasti scioccati. mai avrebbero immaginato che nella tranquilla cittadina in provincia di Parma qualcuno sarebbe stato in grado di assumere un comportamento così deleterio nei confronti dei minori. "Aspettiamo insieme ai cittadini collecchiesi di conoscere gli sviluppi della vicenda in corso, con la più assoluta fiducia nell'operato della magistratura, che agirà indubbiamente con la competenza e l'attenzione dovute in simili casi", ha reso noto, mediante un comunicato, l'amministrazione comunale di Collecchio. Una vicenda decisamente nauseante che vede come parti lese bimbi che non hanno neanche 3 anni.

