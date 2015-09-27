Home Spettacoli "Io e Lei", Sabrina Ferilli E' Marina: Gay Innamorata di Federica

di Redazione 27/09/2015

"Io e lei", una pellicola sul grande amore tra due donne, Marina e Federica, interpretate da Sabrina Ferilli e Margherita Buy, approderà nelle sale italiane il prossimo 1 ottobre Maria Sole Tognazzi, regista di "Io e lei", ha decisamente realizzato un film originale, che fa riflettere. Certo, è probabile che il film scandalizzerà molti benpensanti e bigotti italiani. A Maria Sole, così come alle protagoniste Sabrina Ferilli e Margherita Buy, non importa. La regista non si è voluta soffermare sull'aspetto erotico della relazione ma su quello emotivo. La Ferilli, che nel film veste i panni di Marina, una donna estroversa e sicura di sé: "Mi sono lasciata catturare dall'idea di interpretare la storia di due donne che si amano, con totale comunione di sentimenti... Davanti alle battaglie non mi tiro mai indietro, viviamo in un Paese bigotto, che lascia tutti per strada, senza soluzioni, figuriamoci quelli che vengono considerati 'non regolari'. Ho fatto un giro su Internet con il mio nickname, c'è chi, parlando di omosessualità, dice che 'non si può fare spazio a tutti i desideri', finendo per accomunarla alla pedofilia, alla bigamia... insomma è l'ignoranza che dà adito ai timori e ci fa continuare a vivere subendo ingiustizie". La Ferilli, in "Io e lei", è Marina, una donna risoluta e spigliata che si innamora di Federica, più introversa e mite, con un matrimonio alle spalle e due figlie. Una bella prova per Sabrina, che, come al solito, ha superato a pieni voti. Del resto, la Ferilli cerca sempre di fare cose che non danneggiano il suo estro.

