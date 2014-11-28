Home Salute Seggiolini auto per differenti età

di Redazione 28/11/2014

I seggiolini auto non sono tutti uguali, infatti, i neo genitori che si trovano per la prima volta ad affrontare questa scelta, devono sapere che in commercio esistono diverse tipologie di seggiolini suddivisi per gruppi e caratteristiche. Infatti, la crescita del bambino deve essere seguita da vari cambiamenti in base all’aumento del peso. La suddivisione dei gruppi per i seggiolini auto Ecco una chiara suddivisione dei seggiolini per auto in base alle varie esigenze che ogni genitore può avere: - Gruppo 0 Di questa categoria fanno parte tutti i seggiolini auto adatti ai piccoli che hanno un peso vario tra i 10 e i 13 kg, spesso sono dotati di bretelle di sicurezza e nella maggior parte dei casi, vanno bene fino ai 12 mesi. Esiste anche il gruppo 0+ ideale per chi vuole effettuare un investimento che dura nel tempo visto che potranno essere utilizzati fino a 24 mesi. Questi modelli possono essere collocati sul sedile anteriore ma solo nelle macchine in cui non sia presente l’airbag. - Gruppo 1 Ideali per i piccolini fino ai 18 kg, quindi di solito hanno il vantaggio di essere utilizzati a partire dai 9 mesi fino all’età di 4 anni. Questi sono i modelli che devono essere assolutamente collocati nella parte posteriore verso il senso di marcia, solo nei casi in cui il bambino sia troppo piccolo è consigliabile montarli nel senso opposto. - Gruppo 2 seggiolini perfetti per i bambini che vanno dai 15 ai 25 kg, q

