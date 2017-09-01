Home Gossip Selvaggia e Francesco i motivi della rottura a UeD

di Redazione 01/09/2017

Durante la prima registrazione di Uomini e Donne accanto ai nuovi tronisti sono apparsi, come speravano da giorni i loro fans, anche Selvaggia Roma e Francesco Chiofalo. La coppia di Temptation Island 2017 in realtà è entrata separata, come separati sono i due ex fidanzati da qualche giorno. E con loro c'era anche l'ex tentatrice Desirée Maldera che per le tre settimane nel villaggio dei fidanzati è stata molto vicina a Francesco. Il personal trainer romano è stato anche il primo ad entrare in studio e ha cominciato a spiegare la situazione che dopo l'ultimo falò a Temptation Island 2017 e il chiarimento con Selvaggia sembra essere tornata tranquilla. Invece dopo l'ennesima discussione tra i due, Chiofalo le ha detto di andarsene dalla loro casa e lei lo ha fatto. La causa scatenante tanto è sempre la stessa, l'ossessiva gelosia della ragazza che non lo fa più vivere. Così da un mese non si vedono più e lui non vede il motivo di chiederle scusa perché non ha fatto nulla di male. Quando entra Selvaggia, il saluto tra i due è molto freddo e lei torna alla carica con l'atteggiamento tenuto dal fidanzato con Desirée a Temptation. E quando entra la Maldera, per un chiarimento finale, la due ragazze invece si mettono a discutere senza trovare un'intesa a che perché la Roma non vuole fare passi indietro e pensa di meritare qualcosa di meglio del suo fidanzato. Luca Onestini, presente con la compagna Soleil Sorgé, e Maria De Filippi provano a fare da pacieri senza successo: almeno per ora lei non cambia idea e non vuole tornare a casa.

