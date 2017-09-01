Home Anticipazioni Uomini e Donne Uomini e Donne news, le prime scelte dei nuovi tronisti

di Redazione 01/09/2017

Tutte le emozioni le vivremo nel pomeridiano di Canale 5 dal 18 settembre, ma intanto finalmente tutti i veli sui quattro nuovi tronisti di Uomini e Donne e sui primi corteggiatori sono stati tolti. Ci sono molte facce note sia da una parte che dall'altra a cominciare da chi occuperà la poltrona rossa nei prossimi mesi: l’ex corteggiatore Mattia Marciano, l’ex single di Temptation Island 2017 Paolo Crivellin, l’ex finalista di Amici 2013 Sabrina Ghio, oltre che il modello e parrucchiere Alex Migliorini per il Trono Gay. Ma quali sono state le prime scelte dei nuovi tronisti di UeD? Mattia Marciano ha deciso di partire subito forte, anche perché come ex corteggiatore di Desirée Popper conosce bene i meccanismi del programma e vuole cominciare a conoscere le ragazze arrivate per lui. Così ha deciso di portare in esterna Chiara, Vittoria e Jessica anche se questi sono soltanto i loro primi passi e devono cominciare a prendere confidenza. Paolo Crivellin, che abbiamo conosciuto a Temptation accanto all'ex tronista Valeria Bigella, almeno per la prima puntata non ha voluto approfondire con nessuna ragazza anche se qualcuna si è già espressa per lui. Anche Sabrina Ghio, molto più matura rispetto alla ragazzina che ballava nella terza edizione di Amici anche perché ha già una bimba di 4 anni, Penelope, ha i suoi corteggiatori e alcuni sono famosi. Come Nicolò Raniolo, nel 2014 'tentatore' che mise in crisi Giorgia Lucini e Manfredi Ferlicchia, e oggi modello. Per lei pure Nicolò Fabbri, visto vicino a Camilla Mangiapelo durante Temptation Island 2017. In più Gianfranco Fresegna, anche lui tra gli ultimi 'tentatori' come amico di Francesca Baroni. Ancora tutti da scoprire invece i corteggiatori di Alex per il Trono Gay.

