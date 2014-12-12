Sergio Fiorentini ci ha lasciati: brigadiere Cacciapuoti ne "Il maresciallo Rocca"

Lutto nel mondo del cinema e dello spettacolo: è morto a Roma l'attore Sergio Fiorentini. Aveva 80 anni.

La luttuosa notizia è stata data dalla moglie di Fiorentini Eliana Lupo. L'attore era stato colpito da una brutta malattia e, lo scorso 10 dicembre, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale romano San Camillo.

Sergio Fiorentini ha recitato in molti film famosi, come "Io, loro e Lara" e "Il muro di gomma" ma era conosciuto specialmente per la parte del brigadiere Cacciapuoti nella serie tv "Il maresciallo Rocca" con Gigi Proietti.

L'attore nacque a Roma nel 1934 e collaborò anche con il grande Roberto Rossellini in Agostino d'Ippona, produzione televisiva incentrata su Sant'Agostino. Sergio, comunque, interpretò tanti film, tra cui "Italia a mano armata", "Roma, l'altra faccia della violenza" e "Il prefetto di ferro".

Fiorentini ha doppiato anche attori del calibro di Gene Hackman e Mel Brooks. Non scorderemo mai la sua voce roca e unica. L'attore romano interpretò anche "Il conte di Montecristo" con Gerard Depardieu.

Addio a un grande attore e doppiatore italiano.