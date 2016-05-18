Amazon Kindle Fire a 1 euro era errore: ordinazioni annullate
di Redazione
18/05/2016
"Per un breve periodo di tempo, martedì mattina, il Fire tablet è stato offerto su Amazon.it con un prezzo non corretto. Non appena ci siamo accorti della situazione, abbiamo corretto il prezzo. Stiamo informando tutti i clienti coinvolti del fatto che i loro ordini sono stati cancellati. Ci scusiamo con i nostri clienti dell'inconveniente che questo può aver causato".Il Kindle Fire è certamente uno dei più completi tablet. Oltre alle numerose funzionalità, uno dei suoi punti di forza è certamente il prezzo, che si aggira sui 60 euro. Costa poco il Kindle Fire, ma ieri molti clienti Amazon non si sarebbero mai aspettati di vederlo in vendita a 1 euro. Amazon sa bene che i suoi prodotti sono diversi sia dagli iPad che dalle tavolette Android: i primi hanno una qualità superiore; le secondo sono diffusissime. Il Kindle Fire ha un sistema operativo proprietario che, diciamocela tutta, lo limita un po'. Tirando le somme, però, il tablet di Amazon piace, e anche molto, a una grossa fetta di utenti, ovvero coloro che non voglio spendere molto (Apple iPad) e, allo stesso tempo, non vogliono ricadere su prodotti diffusissimi (apparecchi Android). Il Kindle Fire piace soprattutto perché è robusto, quindi adatto all'utilizzo quotidiano, in famiglia. Dimenticate la leggerezza e la sottigliezza dell'iPad. La tavoletta Amazon è un piccolo 'bulldozer' adatto ad essere usato anche dai bimbi. Chi ha figli sa bene come vengono ridotti i tablet dai piccoli! Ve la sentite voi di lasciare un costoso iPad in mano a un bimbo? Beh, se pensate di regalare un tablet ai vostri figli, insomma, riflettete molto. L'iPad è bello, raffinato, potente, etc. ma necessita di attenzioni: i bimbi, sia ben chiaro, lo possono usare ma c'è bisogno di un controllo maggiore da parte dei genitori.
Redazione
