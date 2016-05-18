Amazon Kindle Fire a 1 euro era errore: ordinazioni annullate

"Per un breve periodo di tempo, martedì mattina, il Fire tablet è stato offerto su Amazon.it con un prezzo non corretto. Non appena ci siamo accorti della situazione, abbiamo corretto il prezzo. Stiamo informando tutti i clienti coinvolti del fatto che i loro ordini sono stati cancellati. Ci scusiamo con i nostri clienti dell'inconveniente che questo può aver causato".

Un'occasione del genere non si poteva perdere: un Amazon Kindle Fire da 7" solo a 1 euro. L'annuncio ha mandato in estasi molti internauti che non hanno perso tempo, effettuando subito l'ordinazione. Non si trattava di unaperò, ma di un errore dello staff Amazon. Ora quell'ordine verrà eliminato. Ieri mattina, però, molti hanno creduto veramente di poter acquistare un Kindle Fire a un euro. Peccato. Si trattava sia del modello da 8 GB che quello da 16GB. I due tablet erano stati messi in vendita sul sito Amazon.it a 1 euro. Molti utenti hanno immediatamente effettuato l'ordine, ricevendo anche la conferma via mail! Il colosso fondato daperò, si è reso conto, dopo qualche ora, dello sbaglio, avviando immediatamente la procedura di annullamento degli ordini. Non sono mancate le scuse verso gli utenti che credevano di aver fatto l'acquisto dell'anno. Un'occasione troppo ghiotta per non essere un errore. Molti internauti avevano effettuato l'ordine pur ritenendo che si trattasse di un errore. In fondo, tentar non nuoce. Effettivamente, qualcuno del team Amazon ha fatto uno sbaglio. Qualche cliente ha già ricevuto la mail dell'azienda con cui si avverte dell'annullamento dell'ordine; altri no. State tranquilli perché la mail la riceverete tutti, visto che Amazon andrebbe decisamente in perdita vendendo tali device mobile a un prezzo così stracciato. Riportiamo ilcon cui Amazon ha informato i clienti dell'annullamento delle ordinazioni per un errore:Il Kindle Fire è certamente uno dei più completi tablet. Oltre alle numerose funzionalità, uno dei suoi punti di forza è certamente il prezzo, che si aggira sui 60 euro. Costa poco il Kindle Fire, ma ieri molti clienti Amazon non si sarebbero mai aspettati di vederlo in vendita a 1 euro. Amazon sa bene che i suoi prodotti sono diversi sia dagliche dalle tavolettei primi hanno una qualità superiore; le secondo sono diffusissime. Il Kindle Fire ha un sistema operativo proprietario che, diciamocela tutta, lo limita un po'. Tirando le somme, però, il tablet di Amazon piace, e anche molto, a una grossa fetta di utenti, ovvero coloro che non voglio spendere molto (Apple iPad) e, allo stesso tempo, non vogliono ricadere su prodotti diffusissimi (apparecchi Android). Il Kindle Fire piace soprattutto perché èquindi adatto all'utilizzo quotidiano, in famiglia. Dimenticate la leggerezza e la sottigliezza dell'iPad. La tavoletta Amazon è un piccolo 'bulldozer' adatto ad essere usato anche dai bimbi. Chi ha figli sa bene come vengono ridotti i tablet dai piccoli! Ve la sentite voi di lasciare un costoso iPad in mano a un bimbo? Beh, se pensate di regalare un tablet ai vostri figli, insomma, riflettete molto. L'iPad è bello, raffinato, potente, etc. ma necessita di attenzioni: i bimbi, sia ben chiaro, lo possono usare ma c'è bisogno di un controllo maggiore da parte dei genitori.