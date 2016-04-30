Simulazione seconda prova di matematica 2016 è online

Il Miur ha finalmente pubblicato online la simulazione della seconda prova di matematica 2016

"Il primo problema è stato il più semplice ma, comunque, la simulazione è stata fattibile, anche se i quesiti 1, 3 e 10 sono risultati piuttosto ostici".

"La scuola dell'infanzia e la scuola elementare italiana sono di altissima qualità, credo di livello superiore a quello europeo. Abbiamo certamente dei problemi sulla scuola media, in particolare con la matematica. Gli insegnanti della scuola media nella maggioranza non sono laureati in matematica. Il tema dei risultati della scuola è collegato con quello della selezione degli insegnanti".

Il Ministero dell'Istruzione ha proposto ai maturandi varie tracce, tra cui la domanda sugli effetti di un'epidemia di influenza sulle assenze a scuola o il quesito sulla percorribilità di un tratto del Po. Le tracce pubblicate online sono espressione della volontà del Ministero di far esercitare i maturandi, in attesa della prova vera, che si svolgerà il prossimo. Dalle tracce si evince anche l'intento di mettere i giovani dinanzi a problematiche che generalmente si affrontano tutti i giorni; quindi si cerca di dare più spazio alla matematica applicata al vivere quotidiano. Secondo alcuni rumors, la prima traccia è sembrata agli studenti più fattibile rispetto alla seconda. I maturandi si sono trovati davanti a due tracce e dieci quesiti, potendo però scegliere di eseguire solo una traccia e 5 quesiti. Chi ha scelto la prima traccia, quella della percorribilità di un tratto di Po, ha dovuto scoprire quando autorizzare la navigazione del fiume; chi ha optato per la seconda, invece, ha dovuto studiare una funzione, partendo da un grafico. L'insegnante di matematica Aser Omar ha rivelato a Skuola.net:Gli studenti che si sono cimentati con la simulazione della seconda prova di matematica otterranno un voto espresso in quindicesimi, non in decimi. Per ottenere la sufficienza occorre ottenere almeno 10. Il voto massimo è 15. Manca più di un mese alla seconda prova di matematica per la maturità 2016 e gli studenti sono in ansia. La tecnologia, oggi, aiuta molto: ecco perché molti studenti si stanno affidando amediante la creazione di gruppi ad hoc, o WhatsApp introducendo in ogni discussione molti contatti. Il fine precipuo è riuscire a superare perfettamente la prova con qualsiasi mezzo; certo se si studiasse e si 'afferrassero' i concetti sarebbe meglio. Questa simulazione online è molto importante perché la matematica rappresenta una 'bestia nera' per molti studenti. Lo dicono anche dati OCSE. La situazione è migliorata rispetto ad anni fa ma gli studenti italiani sono meno preparati in matematica rispetto a quelli europei e americani. Volete sapere perché molti studenti italiani odiano e non riescono a comprendere proprio la matematica? Beh, secondo l'OCSE è colpa dei professori. Secondo dati OCSE, moltinon motivano gli studenti. Se motivati, infatti, gli alunni hanno performance migliori. Cosa significa motivare? Beh, dare spesso consigli ai ragazzi, facendogli notare le loro vulnerabilità e i loro punti di forza. Secondo indagini svolte anni fa, l'Italia è fanalino di coda, in Europa, in tema di competenza dei ragazzi in matematica. Nel 2012, l'allora ministro Profumo disse: