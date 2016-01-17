Sindrome di Duncan, terapia blocca eccesso linfociti: scoperta italiana

Esistono malattie rare che molti di noi non conoscono ma sono dannose, e se non curate portano alla morte. Una di queste è la sindrome di Duncan, che colpisce, un bimbo o teenager ogni milione. Uno studioso italiano, ora, ha individuato una terapia efficace per contrastarla

"Il nostro lavoro fornisce per la prima volta la prova che questo enzima può diventare uno strumento terapeutico in grado di promuovere la morte e quindi l'eliminazione dell'eccesso di linfociti attivati che caratterizza la malattia. Obiettivo futuro sarà quello di sviluppare inibitori farmacologici di questo enzima per arrivare a una cura per la malattia".

La sindrome di Duncan, conosciuta anche come, è di solito asintomatica ed 'esplode' solo quando bimbi o adolescenti vengono bersagliati dal virus di Epstein-Barr. Grazie a una ricerca condotta dal team diretto da Andrea Graziani, docente di biochimica all'Università Vita-Salute San Raffaele, e finanziata dalla Fondazione Telethon, è stata scoperta la modalità per bloccare la sindrome. Se un bimbo affetto da sindrome di Duncan viene esposto al virus suddetto, sviluppa una terribileche provoca danni a numerosi organi, come fegato, milza e cervello. Non è raro, inoltre, che i piccoli vengono bersagliati da neoplasie a livello di cellule linfatiche. Purtroppo, molti bimbi sono morti finora per la sindrome di Duncan. L'unico modo per salvare chi è affetto da sindrome di Duncan, attualmente, è ilche però deve essere effettuato prima che il virus Ebv entri in azione. Adesso Andrea Graziani e il team hanno scoperto che la malattia può essere bloccata se viene neutralizzata l'attività dell'enzima DGKa:Secondo recenti indagini, il 50% dei pazienti colpiti dal virus Ebv muore. La scoperta fatta dall'equipe internazionale diretta dallo studioso italiano, dunque, è importantissima. In passato, la maggior parte degli studi si erano concentrati sul virus Ebv e sui modi per annientarlo.