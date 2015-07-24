Loading...

Slovacchia: dimentica figlia in auto, caldo la uccide

24/07/2015

L'estate 2015 sta mietendo veramente molte vittime. Il caldo è insopportabile e, purtroppo, molte persone diventano disattente. A farne le spese sono spesso i minori

    Una bimba è deceduta, nelle ultime ore, in Slovacchia. I genitori l'hanno lasciata in auto per diverse ore. Il dramma è avvenuto a Nitra. Il cadavere della piccola è stato rinvenuto in una Volkswagen nera. Le temperature, in tale città, hanno superato i 36° negli ultimi giorni. Sul posto sono subito accorsi gli operatori sanitari che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della piccola. Nei prossimi giorni verrà effettuata l'autopsia sul corpo della minore per accertare le cause del decesso, sopraggiunto chiaramente per il caldo eccessivo. Kristina doveva essere portata all'asilo, ma il padre 57enne, probabilmente sovrappensiero, si è dimenticato di lei. Ora l'uomo rischia dai 7 ai 12 anni di reclusione per il reato di abbandono di minore. "Basta a queste tragedie, che sono sicuramente evitabili con la semplice attenzione di prendersi cura dei propri figli", ha dichiarato Giovanni D'Agata, presidente dello Sportello dei Diritti. Non possiamo che condividere l'opinione di Giovanni.
