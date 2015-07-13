Home Serie TV Soap opera Beautiful finirà? Frottola mediatica allarma telespettatori

di Redazione 13/07/2015

Beautiful è certamente una delle soap più famose e longeve al mondo. Nelle ultime ore è stata diffusa sul web una notizia che sta allarmando tutti gli amanti della soap opera Beautiful. Dopo 28 anni, la soap starebbe per terminare. I telespettatori, quindi, resteranno orfani di Brooke, Ridge e gli altri protagonisti. Il timore è durato poco, però, visto che si è trattato di una frottola. Su diversi siti web era stato sottolineato che William J. Bell e la moglie Lee Philip Bell avevano deciso di sospendere la serie per una vistosa diminuzione degli ascolti. Niente di più falso, visto che i dati della Cbs confermano che i telespettatori sono sempre di più. Sono tante e saranno numerose le news che verranno diffuse su Beautiful. Peccato che la maggior parte di essere sono e saranno false. La soap opera Beautiful verrà trasmessa almeno fino al 2018, visto che la Cbs ha rinnovato il contratto fino a tale anno.

