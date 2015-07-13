Home Spettacoli Mediaset, Jimmy è morto: grosso e celebre addetto sicurezza

di Redazione 13/07/2015

Si è spento Jimmy, uno dei più celebri addetti alla sicurezza degli studi Mediaset. La triste notizia è stata diffusa nelle ultime ore. Il decesso di Big Jimmy, al secolo Girolamo Di Stolfo, ha lasciato un grande vuoto in casa Mediaset. Diversi addetti ai lavori hanno postato la luttuosa notizia sui social, come Marco Salvati, 'padre' di Avanti un altro. Jimmy era un addetto alla security, da diversi anni, negli studi Mediaset (Buona Domenica, Grande Fratello). Molte volte Jimmy si era mostrato negli spettacoli di Gerry Scotti e Paolo Bonolis, partecipando a brevi gag. Altre volte aveva portato fuori dallo studio qualche personaggio del pubblico alquanto chiassoso. Prima di approdare in Mediaset, Jimmy era stato un pugile peso supermassimo (pesava 150 kg ed era alto oltre 2 metri). Di Stolfo apparve anche in celebri film come "Così è la vita" di Aldo, Giovanni e Giacomo e "Fantozzi - Il ritorno". Salvo Veneziano, ex concorrente del GF 1 ha scritto su Facebook: "Un abbraccio al nostro amico Gimmy quanti ricordi dal GF 1 ps io lo chiamavo il gigante buono.. voglio ricordarlo R.I.P".

