Zenit San Pietroburgo vince Supercoppa russa: Criscito impeccabile

Redazione Avatar

di Redazione

13/07/2015

Momento da incorniciare per lo Zenit San Pietroburgo, che ieri ha conquistato la Supercoppa russa. Ricordiamo che gli uomini di Villas Boas hanno vinto recentemente il quarto campionato della loro storia. Ora è arrivato un altro importante trofeo, conquistato al termine di una partita sofferta. Lo Zenit, ieri, ha battuto la Lokomotiv Mosca ai calci di rigore. Il match è finito 5-3. Senza dubbio, questa Supercoppa russa verrà ricordata anche per Criscito, che non ha sbagliato il rigore, quello decisivo. I tempi regolamentari erano terminati sull'1-1. Era stata la Lokomotiv ad andare in vantaggio, al 28', con Niasse; poi il pareggio dello Zenit con Smolnikov. L'italiano Criscito ha dimostrato che ci sa fare anche a tirare i rigori. Grazie alla sua classe, lo Zenit San Pietroburgo ha conquistato la terza Supercoppa russa.
