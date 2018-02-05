Home Gossip Francesco Monte lascia l'Isola dei Famosi 2018 prima dell'espulsione?

di Redazione 05/02/2018

Nuovi risvolti per Francesco Monte. Davide Di Maggio qualche ora fa ha lanciato la notizia Davide Di Maggio qualche ora fa ha lanciato la notizia dal titolo: Francesco Monte lascia L'isola dei Famosi 2018. Come mai questa mossa azzardata prima ancora di scoprire l'esito sulla sua espulsione? Francesco Monte l'Isola dei Famosi 2018 finisce qui? A quanto pare che Francesco Monte non esiste una stabilità all'interno della mondo dello spettacolo. L'ex tronista dall'inizio del Grande Fratello Vip sta vivendo un periodo davvero particolare, la prima certezza venir meno è stata proprio la relazione con Cecilia Rodriguez. A quanto pare le cose però sono peggiorate dal suo ingresso all'Isola dei Famosi 2018, dopo che Eva Henger ha rilasciato delle dichiarazioni particolari su della droga portata dentro il programma. L'accusa di aver fumato marijuana ha fatto sì che per Francesco Monte l'Isola dei famosi finisce qui 5 febbraio 2018. Eva Henger e lo scontro diretto con Francesco Monte Come abbiamo appena accennato qualche ora fa Davide Di Maggio ha ufficializzato la scelta di Francesco Monte di abbandonare L'Isola dei Famosi 2018 prima della diretta TV. Quali sono i reali motivi che abbiano spinto l'ex tronista a lasciare il programma al momento sembrano essere un mistero, anche se stasera Alessia Marcuzzi dovrebbe mostrare un video confessionale dove l'ex tronista racconta il perché della sua decisione. Sempre secondo quanto dichiarato da Davide Di Maggio, Francesco Monte sarebbe già in Italia ma non sarà presente stasera in studio per evitare proprio lo scontro diretto con Eva Henger. Cecilia Rodriguez all'Isola dei famosi per difendere Francesco Monte? Le accuse rivolte a Francesca Monte hanno fatto sì che Cecilia Rodriguez tornasse in ballo nella vita dell'ex tronista. Dopo le accuse di droga fatta Alex tronista i Rodriguez In un certo qual modo hanno deciso di iscriversi a favore di Monte, primo fra tutti è stato Jeremias che in occasione di un'intervista rilasciata a Mattino 5 ha difeso l'ex cognato affermando che tali dichiarazioni non avesse un fondamento. Allo stesso modo sempre lei perché Cecilia Rodriguez sia pronto a scendere in campo al Isola dei Famosi 2018 proprio per difendere l'ex fidanzato. Scomparsa della sorella di Belen era in programma per la diretta TV dell'Isola dei Famosi in programma per stasera, ma potrebbe essere stata rimandata proprio per evitare anche con lei uno scontro diretto con Eva Hengher... Sarà vero?

