Tina Cipollari fidanzato, dopo Kikò l'addio a Uomini e Donne?

di Redazione 06/08/2018

News del giorno, Tina Cipollari fidanzato escono allo scoperto. L'opinionista di Maria De Filippi dopo Kikò annuncia l'addio a Uomini e Donne in vista della nuova stagione in programma per settembre? Tina Cipollari divorziata, la nuova vita dopo Kikò In questi ultimi anni il mondo del gossip ha avuto modo di conoscere Tina Cipollari fuori dal panorama di Uomini e Donne. Tutto è cominciato con la partecipazione del marito Kikò Nalli a Detto Fatto, in qualità di Hair Style scelto da Caterina Balivo. Da quel momento, in diverse occasioni, si è parlato di crisi e nuovi compagni, fin quando arriva la news delle news: Tina Cipollari divorziata. La nuova vita dopo Kikò per l'opinionista l'aveva messa di fronte un bivio: nuovo amore mediatico trovato sul trono classico... O nuovo amore fuori dagli schermi televisivi? Anticipazioni Uomini e Donne, Tina dice addio? Che Uomini e Donne sarebbe senza Tina Cipollari? Tempo, infatti, alcuni rumors affermano che Tina dice addio al programma di Maria De Filippi. In un primo momento si è parlato anche della possibilità secondo cui questa potesse essere tra i protagonisti del trono classico, ma le anticipazioni Uomini e Donne potrebbero sfatare ogni mito. Al momento non è stata data nessuna conferma da parte dell'opinionista, ma sembrerebbe che Tina Cipollari però nutra la voglia di lasciare Roma al fine di trasferirsi a Firenze, sua città natale, dove attualmente si trova anche anche il fidanzato ristoratore, Vincenzo Ferrara, con il quale vive una relazione da qualche mese. "Tina sempre nel cuore" Le strade della nota coppia formata da Tina e Kikò si sono ormai divise da tempo, anche se i due sembrano aver trovato un equilibrio fuori dal matrimonio insieme a altri compagni. Lo stesso Kikò Nalli ha dichiarato: "Tina sempre nel cuore, ma ora amo un'altra". L'amore però sembra sorridere anche a Tina che, da mesi ormai, vive una relazione importante insieme a Vincenzo Ferrara. Tina Cipollari fidanzato, in queste giorni, è stata paparazzata dai fotografi di Vero proprio nel cuore di Firenze... Quale sarà, dunque, la decisione di Tina Cipollari in vista di settembre?

