Sophia Loren a Napoli per evento Dolce e Gabbana
08/07/2016
Sophia Loren cittadina onoraria di NapoliSecondo le ultime informazioni, Sophia Loren prenderà parte allo straordinario evento organizzato a Napoli dagli stilisti Dolce e Gabbana; poi si recherà al Maschio Angioino, dove il sindaco Luigi De Magistris le conferirà la cittadinanza onoraria di Napoli. Nella delibera della Giunta comunale con cui è stato deciso di conferire la cittadinanza onoraria a Sophia Loren sono stati evidenziati i "sentimenti di amicizia, stima, gratitudine, ammirazione e affetto della città di Napoli nei confronti di una grande artista, autentico ed assoluto patrimonio di Napoli e dell'intero nostro Paese". Domani, sabato 9 luglio 2016, Sophia Loren verrà dunque insignita della cittadinanza onoraria di Napoli presso il cortile del Maschio Angioino. Ci saranno tante persone, oltre al sindaco De Magistris e all'assessore alla Cultura Nino Daniele, come gli stilisti Dolce e Gabbana. Questi, lo ricordiamo, hanno scelto Sophia Loren come madrina di grandiosi eventi nel capoluogo campano, nel corso dei quali verranno presentate le varie collezioni di Alte Artigianalità. Il sindaco di Napoli ha detto riguardo all'onorificenza che verrà assegnata all'attrice:
"E' una bellissima cosa, una delle prime delibere della mia seconda sindacatura è questa: siamo felicissimi di consacrare formalmente il legame tra città di Napoli e Sophia Loren, che è già di fatto napoletana".
Napoli nel Dna di Sophia LorenLa Loren ama moltissimo Napoli, una città incantevole dove si reca spesso per rilassarsi. Nel corso di un'intervista rilasciata a Cannes un paio di anni fa, Sophia disse:
"Per me, ogni volta, venire a Napoli e a Pozzuoli è sempre una cosa meravigliosa. Con la gente affacciata ai balconi. Come la festa di San Gennaro. Io ho Napoli nel mio Dna: venirci è una festa. Napoli mi dà un calore immenso e mi emoziona sempre, sin dalle prime volte, quando ci venivo da ragazzina".
