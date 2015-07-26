Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Santo del giorno: Anna e Gioacchino, nonni di Gesù

Redazione

di Redazione

26/07/2015

TITOLO

Oggi, 26 luglio, si festeggiano Anna e Gioacchino, ovvero i genitori della Vergine Maria, quindi i nonni di Gesù Cristo. I due nacquero a Sapphira, piccolo centro della Galilea, nel primo secolo a.C.

    Gioacchino e Anna fu una coppia che si amò tantissimo; purtroppo lui, per la sua sterilità, non poté avere figli per molto tempo. Leggenda vuole che la nascita della Vergine Maria fu un vero miracolo. Ovviamente, la coppia è stata sempre ricordata per aver dato i natali alla Vergine Maria. Oggi il teschio di Anna è custodito a Castelbuono, piccolo centro siciliano. Anna e Gioacchino sono stati spesso ritratti da innumerevoli pittori, tra cui Giotto, che creò diverse opere a Padova, presso la Cappella degli Scrovegni. San'Anna è la protettrice delle mamme e delle partorienti. La Chiesa Cattolica la festeggia il 26 luglio; la Chiesa Ortodossa, invece, il 9 settembre.
